F1 | Norris e le sirene Ferrari per il 2025

Il mondiale di F1 è nel bel mezzo della pausa estiva, con piloti e team che possono così ricaricare le “pile” in vista della seconda parte di stagione. La prima parte di stagione si è conclusa con una Red Bull imprendibile, con le altre scuderie costrette ad accontentarsi del podio. E tra le scuderie subito alle spalle della Red Bull troviamo una rinata McLaren, capace in questi ultimi GP di lottare stabilmente per il podio. Merito degli aggiornamenti tecnici portati dalla fabbrica di Woking. Ma anche grazie dalla coppia di piloti composta da Norris e Piastri.

Il rookie australiano sta dimostrando di meritare la fiducia da parte della McLaren, mentre per quel che riguarda Norris non lo si scopre di certo oggi sul fatto che sia un gran talento, e che rappresenti il futuro della McLaren…Il pilota di Bristol ha un contratto valido con la scuderia inglese sino al 2025, eppure dall’Inghilterra si continuano a rincorrere le voci su un possibile approdo di Norris in Ferrari. Addirittura già da diversi mesi si sono rincorse le voci di un interessamento da parte della rossa nei confronti di Norris. Voci che non hanno mai trovato una conferma poi…

Ma qualche settimana fa il noto giornalista inglese Joe Saward ha parlato di un pre contratto già firmato tra Norris e la Ferrari per il 2025. Entrambe le parti non hanno commentato la notizia a quanto pare, ma è anche vero che le mosse di mercato vengono pianificate anzitempo la fine dei contratti. In F1 è sempre stato così d’altronde.

Con Leclerc in procinto di rinnovo con la Ferrari, Sainz potrebbe lasciare Maranello a fine 2024. Le ultime indiscrezioni danno per certo l’addio dello spagnolo, con tanto di un accordo pre firmato tra Sainz e l’Audi per il 2025. Liberando così il sedile per Norris.

Ma con una McLaren in costante crescita, al pilota di Bristol converrebbe lasciare la compagine di Woking? Soprattutto non sapendo come sarà la Ferrari in termini di competitività tra due anni?

E poi altra cosa: Norris potrebbe mai accettare di essere seconda guida a fianco di Leclerc? Tutte domande che lasciano parecchi dubbi su un eventuale futuro in rosso per Norris. Il classe ’99 potrebbe decidere di lasciare la scuderia con cui ha esordito in F1 solo qualora non avesse più il supporto totale da parte di Zak Brown & Co. Il team-mate Oscar Piastri inizia a farsi ingombrante nei box McLaren per Norris.

In questi ultimi GP l’australiano è stato davanti al più blasonato compagno di scuderia in più occasioni. Per ora la situazione sembra tranquilla a Woking… Ma se Piastri dovesse iniziare a stare costantemente davanti a Norris, allora si che le cose potrebbero cambiare…

Alberto Murador

Follow @albertomurador