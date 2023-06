F1 | Canada: prove libere confuse, Ferrari bene in simulazione gara

Un venerdi travagliato in quel di Montreal, partito con l’interruzione delle prime prove libere a causa di problemi alle telecamere a circuito chiuso dell’impianto, proseguito con la seconda sessione estesa – volutamente – di mezz’ora e conclusosi con un’acquazzone di dimensioni importanti, preludio di quello che potrebbe essere la giornata di domani e più in generale l’andamento del weekend.

Nell’ora abbondante della seconda sessione abbiamo potuto vedere una Ferrari abbastanza in palla in simulazione gara sia con gomme medie che con gomme soft. Con Charles Leclerc (che sfoggia in questo weekend un casco dai colori di Gilles Villeneuve) la Rossa di Maranello si è mostrata molto costante e su tempi sufficientemente bassi per essere considerati competitivi mentre per Carlos Sainz pure abbiam visto cose positive ma forse lo spagnolo era un tantino meno costante nel tenere i tempi durante la simulazione.

An important #FP2 for us today, lots of data gathered to help take us into the weekend 💪#CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/Au4OBlkx63 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 16, 2023

La Red Bull, dal canto suo, non ha disputato certamente il suo miglior venerdi in termini di prestazioni, andando a concentrare – per scelta – la propria attenzione su run più lunghi con gomme medie. Mercedes, invece, che vediamo svettare in classifica, ha differenziato il lavoro tra i due piloti, effettuato una positiva simulazione di gara e sfruttando forse il momento di migliore gommatura della pista prima dello scroscio arrivato sul finale.

Aston Martin non proprio alla ribalta della cronaca oggi, da capire se il weekend di Barcellona sia da considerarsi una-tantum oppure nel box inglese stia nascendo una qualche forma di problematica ad oggi poco chiara. Male anche la Haas che oggi ha rotto in maniera netta e vistosa una power-unit Ferrari.

Appuntamento a domani con una qualifica che, come scritto, si preannuncia bagnata.