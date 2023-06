F1 | Canada: Verstappen conquista la pole, furia Leclerc

In F1 Max Verstappen conquista la pole n° 25 della sua carriera in Canada, e lo fa sotto una pioggia battente. L’olandese della Red Bull è sempre stato in testa dal Q1 al Q3, sia con pista umida che con pista bagnata. Una Red Bull a due facce, se si considera che Perez è rimasto fuori dal Q3 con la stessa RB19 che guida Verstappen… Poi tra gli MVP di giornata a Montreal c’è senz’altro Hulkenberg con la Haas, con il tedesco capace di tirar fuori il “giro della vita” in condizioni difficilissime.

Alonso che avrebbe potuto lottare per la pole, si è dovuto accontentare del terzo posto. Ma per la gara lo spagnolo partirà senz’altro tra i favoriti per conquistare la vittoria n°33 in F1. Stroll con la stessa vettura del pilota di Oviedo non è riuscito ad andare oltre la 13° posizione. Dietro al pilota Aston Martin le due Mercedes con Hamilton che ha preceduto Russell. Sesto Ocon con l’Alpine, davanti a Norris, Sainz, Piastri (andato a muro nel finale del Q3) ed Albon con la Williams.

Ancora una volta in casa Ferrari c’è stato il caos con le strategie delle gomme in Q2. Leclerc in pratica aveva chiesto al suo muretto box di montare subito le slick quando oramai la pista di Montreal era quasi asciutta, ma la risposta da parte del team è stata negativa. In pratica il monegasco non ha più avuto il tempo di “fare il tempo” (scusate il gioco di parole) una volta messe le slick… Fatalità è ricominciato a piovere… Quindi fuori dal Q3, ed ennesimo sfogo di Leclerc nelle interviste dopo il Q2, con il monegasco vistosamente stanco e scocciato dei continui errori della squadra… A rimetterci è sempre lui, come dargli torto..

Ma la griglia di partenza per il GP di F1 del Canada è tutt’altro che definitiva, dato che nel corso delle qualifiche sono arrivate ben otto segnalazioni di “impeding“, con i commissari che avranno il loro bel da fare… Dunque la griglia nelle prossime ore potrebbe subire dei cambiamenti. Nel frattempo l’unica certezza per domani è quella di vedere ancora una volta Verstappen come il favorito per la vittoria del GP…