F1 | Presentazione nuova Renault il 12 febbraio

La Renault ha annunciato l’arrivo della sua nuova R.S.20 per il 12 febbraio, un giorno dopo la Ferrari. A seguire arriveranno poi la McLaren (13 febbraio) e l’AlphaTauri (14 febbraio).

| di @LuigiCalligari

Gennaio per la Formula 1 è il mese delle indiscrezioni e delle ipotesi sui futuri scenari che potranno accadere nel corso della stagione. Le uniche certezze sono le date di presentazione delle nuove vetture, che piano piano vanno a completare lo schieramento.

https://twitter.com/RenaultF1Team/status/1217408639696351233

Per la casa francese si preannuncia una stagione delicata: dai risultati ottenuti dipenderanno le sorti future del marchio nel mondiale di Formula 1, visti gli scossoni avvenuti negli ultimi tempi a livello dirigenziale.

Il team sta operando una ristrutturazione interna per cercare di fare quello step in avanti sulle prestazioni, nella speranza di colmare il distacco dai top team. [Vi avevamo anticipato il tutto in questo articolo]

In fin dei conti la Renault è un costruttore ufficiale e da questo grande marchio ci si aspettano risultati ben più importanti.

I piloti saranno il confermato Daniel Ricciardo, autore di una prima stagione con il team non esaltante, soprattutto per la scarsa competitività della vettura e Esteban Ocon. Il pilota francese sarà sicuramente ansioso di dimostrare il suo valore, dopo una stagione in panchina da terzo pilota Mercedes.

Gli occhi saranno puntati anche sulle prestazioni dei piloti, in vista delle grandi manovre contrattuali previste per il 2021.

Infatti, il nome di Ricciardo è uno di quelli più gettonati dalle parti di Maranello per una possibile sostituzione di Sebastian Vettel. Chissà che questo scenario non possa concretizzarsi proprio il prossimo anno.