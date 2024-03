WEC | Vettel, test con la Porsche in vista di Le Mans

Nel WEC ci sarà spazio per Vettel a quanto pare. È ufficiale che il quattro volte campione del mondo di F1 proverà in Spagna sul circuito di Aragon la Porsche 963 ufficiale del team Penske Motorsport. Il tedesco così a distanza di circa due anni dall’ultima volta alla guida di una vettura da corsa tornerà ad indossare casco e tuta, per cimentarsi in questa nuova avventura. La conferma è arrivata direttamente dai canali social del WEC, e la notizia chiaramente non c’ha messo tanto tempo a circolare.

L’avventura nel WEC per Vettel è iniziata in realtà la scorsa settimana, quando il tedesco ha provato la Porsche al simulatore. Poi nella giornata di ieri “Seb” è sceso direttamente in pista con la 963 nel circuito di Weissach, ovvero il tracciato dove la casa tedesca collauda le proprie vetture. Vettel ad ogni modo ha precisato che questo test non comporterà per forza di cose ad un futuro direttamente in pista.

Ma è chiaro che al momento Vettel non si sbilanci, anche se è molto probabile che l’ex F1 prenderà parte alla prossima 24 ore di Le Mans con la terza 963 che il team Porsche porterà alla corsa francese. La casa tedesca è probabile che veda in Vettel un ottimo ambasciatore del marchio in un campionato così importante come il WEC. Ma non solo, con l’arrivo di Vettel nel WEC sarebbe anche la categoria a guadagnarci in termini di popolarità.

La Porsche dopo una tripletta nel round inaugurale in Qatar, punta a vincere nuovamente la Le Mans. L’ultima edizione vinta dalla casa di Weissach risale al 2017, quando a guidare la Porsche 919 Hybrid c’era il trio composto da Brendon Hartley, Timo Bernhard ed Earl Bamber. Sulla terza 963 risultano esserci ancora due posti liberi. Uno con molta probabilità è già stato “prenotato” da Vettel!

Alberto Murador

Follow @albertomurador