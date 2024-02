F1 | Haas, esordio a Silverstone con Hulkenberg

In F1 c’è già chi tra i team ha presentato la nuova monoposto, e tra questi vi figura la Haas presentata lo scorso 2 febbraio. Nella giornata di domenica il team americano ha ufficialmente portato in pista la VF-24 con Hulkenberg, per lo shakedown della vettura. Ovvero per controllare che tutto abbia funzionato correttamente nella nuova Haas. Il pilota tedesco ha iniziato a girare molto lentamente per via della pista bagnata, effettuando alcuni giri per poi rientrare ai box.

Oh how we’ve missed that sound 🖤 The #VF24 has completed its first lap at our Silverstone Shakedown. #HaasF1 pic.twitter.com/si0zxLDjxg — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 11, 2024

Ma poi fortunatamente per la scuderia americana la pista è andata man mano a migliorarsi, consentendo a Hulkenberg di poter effettuare i 200km concessi da regolamento del “filiming day”. Tutto sembra essere andato per il verso giusto per il team statunitense a quanto pare. E per come si era conclusa la scorsa stagione di F1 in casa Haas, beh, è stato fondamentale iniziare il 2024 senza nessun intoppo. L’ultimo posto tra i costruttori del 2023 per la Haas non potrà ripetersi anche in questa stagione di F1!

Ma tornando alla nuova vettura della Haas, la VF-24 aerodinamicamente parlando sembra aver seguito (in parte) il concetto della RB19 dello scorso anno, andando a snellire le fiancate rispetto alla VF-23. Insomma la VF-24 è un’evoluzione della vettura 2023, e non una rivoluzione. Ma la filosofia intrapresa dal team americano è quello di prendere spunto dalla Red Bull. Ora per capire la bontà del progetto VF-24 agli uomini della scuderia di Gene Haas non basterà che attendere i test pre-season in Bahrain che si terranno dal 21 al 23 febbraio sul circuito di Sakhir. Esattamente una settimana prima dell’inizio del mondiale.

Alberto Murador

