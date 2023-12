F1 | Williams, Alpine, Aston Martin: duelli interni, chi ha fatto meglio?

Dopo aver visto le lotte tra i compagni di squadra degli ultimi tre team in classifica, vediamo la parte centrale del mondiale costruttori. In particolare osserviamo quanto accaduto in Williams, Alpine e Aston Martin. Se i risultati nei due team britannici sembra scontato, in Alpine la situazione è al quanto equilibrata.

Williams

Il team britannico, complice l’ottima annata di Alexander Albon, ha risalito la classifica. Il duello interno pare scontato, viste le difficoltà avute durante tutto il 2023 da parte del rookie, Logan Sargeant. Il confronto vede l’anglo-tailandese nettamente meglio del suo collega statunitense. Sono ben 27 i punti conquistati da Albon contro l’unico punto conquistato dal numero 2 in griglia. Salta all’occhio sicuramente il confronto 22-0 delle qualifiche. Per il rookie è arrivata la conferma per il prossimo anno. Sarà sicuramente un anno decisivo per Sargeant, che non ha più opportunità per commettere errori in quanto accantonata la scusante di essere nuovo nel campionato.

Alpine

Il team Francese non ha avuto un’annata semplice. La nuova line-up interamente francese ha dovuto combattere sia con gli avversari sia con un auto poco continua. Pesano molto sui numeri relativi ad Esteban Ocon i 7 ritiri. La prima stagione con entrambi i piloti alla guida vede avanti per numero di punti Pierre Gasly. Un podio per ciascuno, e una lotta molto equilibrata. Il numero 10 avanti nei piazzamenti in qualifica, deve fronteggiare l’ottimo lavoro in gara di Ocon. Il prossimo anno sarà importante per trovare la continuità giusta, risolvere i problemi di affidabilità e provare ad allontanarsi dal centro classifica.

Aston Martin

Aston Martin era partita come seconda forza in campionato, per poi declinare nella seconda parte di stagione. Il duello interno vede il leone Fernando Alonso stravincere sul canadese, Lance Stroll. Enorme il distacco dal punto di vista dei punti 206 a 74, che difatti ha compromesso al team britannico di lottare con Ferrari, Mercedes e McLaren. Alonso ha trainato la squadra. Pessima annata per Stroll che deve ritrovare la quadra giusta per non perdere il posto 2025, nonostante sia nella scuderia del papà. Pesa molto, vista la vettura a disposizione, il numero 0, nei podi conquistati dal canadese. Straordinario a 42 anni il leone di Oviedo.