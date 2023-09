F1 | Monza: Sainz conquista la pole nel GP di casa

Live da Monza

Il nuovo format di qualifiche, provato per la seconda volta, vede in pole un superbo Carlos Sainz. Seguono Max Verstappen e Charles Leclerc. La qualifica di oggi ha visto tutti partire nella Q1 con mescola dura, Q2 con gomma media e Q3 con gomma dura. Tutto ciò ha messo in difficoltà maggiormente i vari team, alle prese con tempi di warm up della gomma più difficili da gestire.

Super Carlos Sainz che con un giro perfetto conquista la prima posizione. Si porta a casa la pole position del Gran Premio d’Italia. Secondo Max Verstappen, segue Charles Leclerc. In quarta posizione Russell, seguito sa Perez e da uno stupendo Albon. Stupenda Ferrari, perfetta come sempre in qualifica. Domani sarà tutto diverso, in quanto il passo della Red Bull sembra essere notevolmente superiore.

In difficoltà nella Q1 le due Alpine, entrambe a meno di due minuti dal termine senza tempo, causa cancellazione per aver superato i track limits. A causa di ciò entrambe sono state eliminate nella Q1. Ottimo lavoro da parte delle due Williams, rispettivamente quindicesimo e sesto (Albon). Seconda volta consecutiva in Q2 per Logan Sargeant che però deve riuscire a trovare i primi punti anche in gara, e cercare di assottigliare il distacco con il suo compagno di squadra. Ancora non bene sia Stroll sia Zhou, sempre più lontani dalle posizioni di testa e dal circus. Buon lavoro per Lawson, che partirà dalla dodicesima casella, alle spalle del proprio compagno di squadra.

Appuntamento dunque domani, per una delle gare più attese dell’anno, il gran premio di Monza. Lo scorso anno fu Max Verstappen a portare a casa la vittoria. Ci si aspetta un gran premio ricco di emozioni, con grande spettacolo dentro e fuori la pista.