F1 | Post Monza: motori e trasmissioni, chi rischia penalità ?

Nel 2023, i regolamenti sportivi nell’articolo 28.2 prescrivono il seguente numero di componenti del motore che possono essere utilizzati in una stagione: tre motori a combustione interna, tre tubine, tre MGU-H, tre MGU-K, due accumulatori di energia (comparto batterie) e due centraline/elettronica di controllo.

Anche per quanto riguarda la trasmissione e gli scarichi ci sono limitazioni: possono essere utilizzati otto scarichi per stagione, mentre per gli alloggiamenti della trasmissione e i componenti interni, il limite è di quattro unità.

Tuttavia, poco prima del GP dell’Azerbaigian, è stato deciso di aumentare il numero di componenti del motore consentiti per la stagione 2023. Di conseguenza, il limite per il motore a combustione interna, il turboalimentatore, il MGU-H e il MGU-K è stato aumentato da tre a quattro. Il limite per gli altri componenti del motore, gli scarichi e i componenti della trasmissione rimane invariato.

Penalità per l’uso eccessivo dei componenti

Il regolamento prevede sanzioni per coloro che utilizzano più componenti di quanto consentito sul fronte power-unit. L’articolo 28.3 dei regolamenti sportivi F1 dettaglia le misure che vengono adottate:

Un pilota riceverà una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza se deve utilizzare un componente del motore extra per la prima volta

Un pilota riceverà una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza ogni volta successiva che cambia quel medesimo elemento

Se un pilota riceve una penalità di griglia superiore a quindici posizioni a causa del cambio di componenti del motore, dovrà partire dall’ultimo posto sulla griglia.

Per quanto riguarda la trasmissione, le sanzioni sono dettagliate nell’articolo 29.2 d) del regolamento sportivo:

Un pilota riceverà una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza se viene superato il numero massimo di uno dei componenti della trasmissione

Un pilota riceverà di nuovo una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza ogni volta successiva che questo componente viene sostituito

Se un pilota cambia entrambi i componenti della trasmissione, riceverà una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza.

Utilizzo dei componenti del motore dai piloti nel 2023

Il campionato F1 2023 è già ben oltre la metà e approccia alla sua fase finale che prevede appuntamenti nelle Americhe e in Asia. Questo si riflette nel numero di componenti del motore che i piloti hanno utilizzato fino ad ora.

Tutti i piloti, dopo il GP d’Italia, hanno utilizzato almeno tre motori a combustione, turbocompressori, MGU-H e MGU-K, mentre metà del campo sta già utilizzando la quarta unità di questi componenti. Solo i piloti della Haas, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, hanno finora superato il limite massimo.

Per quanto riguarda le batterie e le centraline, Sergio Perez, Charles Leclerc, Hulkenberg e Daniel Ricciardo – che attualmente viene sostituito da Liam Lawson – hanno già superato il limite. Per quanto riguarda gli scarichi, nessun pilota ha avuto problemi fino ad ora, mentre per quanto riguarda la trasmissione, solo Max Verstappen e entrambi i piloti della Haas hanno già superato il limite.

Panoramica dei componenti delle power-unit finora utilizzati nel stagione 2023

Squadra Pilota ICE TC MH MK ES CE EX GO GI Red Bull Verstappen 3 3 3 3 2 2 4 4 5 Perez 3 3 3 3 3 3 4 4 4 Ferrari Leclerc 4 4 4 4 3 4 6 4 4 Sainz 4 4 4 4 2 2 5 4 4 Mercedes Hamilton 3 3 3 3 2 2 5 2 2 Russell 4 4 4 4 2 2 4 3 3 Alpine Gasly 4 4 4 4 2 2 5 4 4 Ocon 3 4 4 3 2 2 5 3 4 McLaren Norris 4 3 3 3 2 2 6 3 3 Piastri 3 3 3 3 2 2 5 3 3 Alfa Romeo Bottas 4 4 4 4 2 2 6 3 3 Zhou 4 4 4 4 2 2 5 3 3 Aston Martin Alonso 3 3 3 3 2 2 4 3 3 Stroll 3 3 3 3 2 2 4 3 3 Haas Magnussen 5 5 5 3 3 3 6 5 5 Hulkenberg 5 5 5 5 2 3 6 5 5 AlphaTauri Tsunoda 4 4 4 4 2 2 5 2 2 Ricciardo / 4 4 4 4 3 3 5 2 2 Lawson Williams Albon 4 4 4 4 2 2 4 3 3 Sargeant 3 3 3 3 2 2 5 3 3

ICE= Motore a combustione interna, TC=Turbo, MH=MGU-H, MK=MGU-K, ES=energy store (batterie), CE=Elettronica di controllo (centraline), EX=Sistema di scarico, GO=Esterno del cambio, GI=Interno del cambio