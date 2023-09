F1 | Monza: Ecco le parole di Leclerc, Sainz e Verstappen

Live da Monza

Dopo la qualifiche che ha visto Carlos Sainz in pole position, si è tenuta la consueta conferenza con i piloti che hanno guadagnato le prime tre posizioni. Carlos Sainz, Max Verstappen e Charles Leclerc hanno parlato della loro qualifica e delle loro impressioni rispetto alla gara di domani.

Carlos Sainz

Carlos Sainz ha parlato cosi della sua qualifica: ”È stata una qualifica così intensa, specialmente nel Q3, dove tutti e tre siamo arrivati molto al limite. Mi sono divertito tantissimo durante queste qualifica”. Ha poi parlato delle sue emozioni, e di come sono fantastici i tifosi. ”In hotel, arrivando in pista, ovunque andiamo, è solo supporto e incoraggiamento. Questa è la sensazione migliore che si possa avere come pilota e come atleta. Tutto ciò non l’avverto come pressione ma come una responsabilità e una motivazione per fare meglio”. Lo spagnolo si è anche espresso sulla gara di domani. ”Domani farò tutto il possibile per tenere Max dietro. Vogliamo avere un buon passo, un buon primo stint, un ottima strategia e cercare di fare il meglio possibile. Ovviamente Max dovrebbe essere molto più forte con il passo gara, però io darò tutto ciò che ho”.

Max Verstappen

Successivamente è toccato a Max Verstappen rispondere alle domande e parlare della propria prestazione. ‘‘Abbiamo avuto una buona giornata, credo, ma già da ieri [Ferrari] ha corso molto forte, e ciò va bene. Da parte nostra, penso che oggi abbiamo migliorato la nostra auto, rispetto a ieri. I distacchi con gli altri sono molto stretti. Domani, speriamo di poter dimostrare di nuovo che siamo forti con le gomme, ed è da li che vogliamo ottenere il meglio”. A quanto emerso dalla conferenza, Verstappen, risulta molto calmo e tranquillo rispetto alla gara di domani. Il pilota olandese è conscio delle sue possibilità e di poter fare bene.

Charles Leclerc

Infine è toccato a Charles Leclerc dire la sua e rispondere alle domande.”Sono molto felice dal punto di vista esterno alla pista, perchè i tifosi sono incredibili. Dall’altro lato, sono un po’ deluso. Ovviamente volevo essere il primo, ma vedere che Carlos è in P1 è fantastico per la Ferrari. Carlos ha fatto un lavoro incredibile per tutto il fine settimana.Non sorrido molto spesso quando sono in P3, ma ovviamente essere qui e avere così tanto supporto è una sensazione incredibile. Cercheremo di fare un primo e un secondo con Carlos [in gara]”.

Nella parte finale i tre piloti hanno risposto ad una domanda su quale sia il loro pensiero sul nuovo format qualifiche. Carlos Sainz sembra essere abbastanza soddisfatto di questo nuovo tipo di qualifiche. ”Mi piace perchè ci permette di sperimentare qualcosa di nuovo. Questo ci mette di fronte ad una sfida più importante e questo mi piace”. Max Verstappen sembra essere della stessa opinione del collega spagnolo. Risposta diversa per Charles Lecerc. ”Sarò sincero, non mi piace questo format. La qualifica l’accetto, però non mi piace avere delle prove libere cosi”.