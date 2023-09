F1 | Monza: Prove libere con Ferrari e Red Bull davanti

Live da Monza

Le prove libere del gran premio di Monza hanno mostrato e fornito diversi dati. In particolare i team hanno riscontrato varie difficoltà causate dal nuovo format qualifiche.

Nella mattinata di prove libere al comando il solito Max Verstappen, seguito a stretto contatto da Carlos Sainz e Sergio Perez. Nonostante ciò il pilota olandese sembra essere nettamente superiore agli avversari. FP1 che ha visto girare i piloti sopratutto con una sola mescola, per adattarsi al format qualifiche che ci sarà nella giornata di sabato. In difficoltà le due Alfa Romeo, entrambe fermati nella prima parte di sessione da problemi alla vettura.

Nella seconda sessione, quella pomeridiana, ci sono state due bandiere rosse. La prima ha visto protagonista Lance Stroll, fermato da problemi alla sua vettura, che non gli hanno permesso di affrontare la seconda sessione libera. Seconda bandiera rossa causata da un escursione nella ghiaia da parte di Sergio Perez. Il messicano dopo essere finito la ghiaia, ha impattato a bassa velocità le barriera. La sessione ha visto una classifica con Ferrari e McLaren leggermente più avanti rispetto agli avversari. Carlos Sainz ha fatto registrare il miglior tempo, seguito da Lando Norris e Sergio Perez. Solo quinto Max Verstappen.

In questa sessione hanno faticato maggiormente le due Mercedes. Nella parte finale di sessione c’è stato spazio per tentativi di giro veloce. Molto veloci sul giro secco le due Ferrari, non manca la velocità di certo alle due Red Bull. Sembra essere più carica, dal punto di vista aerodinamico, la Ferrari di Carlos Sainz. Al contrario più scarico il suo compagno e i due piloti Red Bull.

Domani il nuovo format qualifiche prevede l’uso di mescola dura per la Q1, media per la Q2 e soft per la Q3. Vedremo come i team affronteranno questo nuovo format e se sarà attivo e ricco di colpi di scena come in Ungheria.