F1 | Monza: Horner, ” Siamo orgogliosi di ciò che stiamo facendo”

Live da Monza

Nella conferenza stampa piloti, anche Christian Horner ha risposto a varie domande sul suo team e sul dominio Red Bull.

Christian, sei una spina nel fianco della Ferrari ormai da molti anni. Che tipo di accoglienza avete ricevuto dai tifosi della Rossa?

”Beh, ad essere onesti, voglio dire che sono entusiasti e ovviamente molto appassionati, ma sempre rispettosi. Quindi è una folla rumorosa e molto solidale con tutto ciò che è Ferrari. Ma abbiamo sempre avuto un buon rapporto e una fantastica accoglienza ogni volta che veniamo qui”.

Fred venne qui per la prima volta 30 anni fa. Quando è stato il tuo primo viaggio?

”Non sono vecchio quanto Fred (ride, n.d.r.), ma penso di aver guidato qui nel 1997, ad un test nella nebbia di ottobre. Mi ha colpito la velocità del circuito, è stato spaventoso perché era così stretto e così veloce…”.

Quindi il Tempio della Velocità è un nome molto appropriato per questo posto. Ora, il tuo record di vittorie consecutive prosegue incessante dopo lo scorso fine settimana a Zandvoort. Come incide questa serie di successi sulla squadra?

”Penso che tutti siano immensamente orgogliosi di ciò che stiamo facendo e si godano questo momento d’oro per la squadra, con 13 vittorie consecutive in questa stagione. Inoltre Max ha eguagliato Sebastian nel numero di vittorie consecutive per un pilota proprio in Belgio, nelle condizioni meteo che tutti ricordiamo”.

Che emozioni provi entrando in questo fine settimana? Quanto sei nervoso per questa serie di vittorie consecutive? Hai paura di perdere?

”Come squadra, proviamo semplicemente a prendere le cose una sessione alla volta, una qualifica alla volta, una gara alla volta, e rimaniamo nel presente piuttosto che proiettarci troppo lontano nel futuro. Max ha avuto tutto contro di lui lo scorso fine settimana, eppure ne è uscito vincitore”.

Hai mai lavorato con un pilota così insensibile alle pressioni?

”No. Voglio dire, Sebastian Vettel è un pilota diverso e ha ottenuto risultati incredibilmente impressionanti, ma un carattere molto diverso da Max”.

Cosa ne pensi del Dream Team Norris – Verstappen in Red Bull?

”Lando è un pilota della McLaren. Bisogna rispettare gli accordi in vigore, ma lui è uno dei pochi piloti al momento che sta facendo un ottimo lavoro in questo sport. E ovviamente abbiamo i nostri piloti confermati per il 2024 e 2025”.