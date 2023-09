F1 | Scalabroni: “Ad oggi il motore Ferrari è superiore agli altri”

La F1 ha corso lo scorso weekend a Singapore sul circuito di Marina Bay. E l’esito del weekend asiatico ci ha consegnato una Ferrari vincente con Sainz, con il team di Maranello che è tornato alla vittoria in F1 dopo ben 434 giorni. Un’eternità… E la cosa che più sorprende è il fatto che questa vittoria sia arrivata proprio a Marina Bay, un tracciato che sulla carta avrebbe dovuto sfavorire la SF23.

Dopo la buona prova di Monza, la Ferrari si è confermata anche a Singapore. Ovvero in due piste completamente diverse tra loro. Ora servirà un’ulteriore conferma a Suzuka il prossimo weekend… Il passo in avanti sembra esserci stato, anche perchè non è stato di certo un caso isolato, anzi. Secondo Enrique Scalabroni il passo in avanti è stato molto grande.

L’ingegnere argentino intervenuto ai microfoni di Pit-Talk ha anche sottolineato il fatto che al momento il motore Ferrari è superiore alla concorrenza.

“Penso che la Ferrari abbia fatto un grosso passo in avanti. Già si era visto a Monza, ed anche qui a Singapore, dove in entrambi i circuiti la maggior potenza è molto importante. Credo che il motore Ferrari ad oggi, sia superiore agli altri motori presenti in F1. Oggi mi sembra un motore molto potente, ed affidabile.”

Poi Scalabroni ha proseguito sullo stile di guida diverso tra Sainz e Leclerc:

“Quello che mi incuriosisce è l’andamento della vettura con lo stile di guida di Sainz, differente da quello di Leclerc. In questi ultimi due GP Leclerc è stato letteralmente battuto da Sainz. Lo spagnolo ha fatto una corsa eccellente domenica, specialmente nell’ultima parte, dove anche lui diceva che era rimasto senza gli pneumatici anteriori. Però Sainz ha avuto un controllo della vettura molto buono, e la monoposto ha funzionato bene a Singapore. La Ferrari sta lavorando molto bene, ma anche Sainz sta davvero guidando molto bene.”

Alberto Murador

