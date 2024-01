F1 | il 2024 potrebbe essere l’ultimo anno di Perez

Il mondiale di F1 2024 non è ancora iniziatol, eppure per Sergio Perez potrebbe essere non solo l'ultima stagione in Red Bull, ma anche in F1. Per aver qualche chance di restare, il messicano dovrà stare al passo con Verstappen... Ma già diversi piloti sono pronti a prendere il posto di "Checo"...

Il mondiale di F1 2024 sarà importante per molti piloti, chi per un motivo, chi per un altro. Tra questi piloti c’è senza dubbio Sergio Perez! Il pilota della Red Bull sarà in scadenza di contratto con la compagine di Milton Keynes, e con molta probabilità la scuderia anglo-austriaca non rinnoverà il contratto in scadenza al messicano. A meno che nei primi GP dell’anno “Checo” non dimostri di essere (quasi) all’altezza di Verstappen…

Se Perez ad inizio 2024 sarà quello visto a Jeddah o Baku lo scorso anno beh, forse qualche chance di strappare un prolungamento del contratto alla Red Bull potrebbe averla. Altrimenti per “Checo” le porte della Red Bull si chiuderanno totalmente. Ma forse anche dell’intera F1.

Perez quest’anno avrà 34 candeline, e per un pilota abituato a guidare una vettura vincente da un po’ di stagioni a questa parte sarebbe difficile accettare un sedile in un team minore. A meno che “Checo” non decida di seguire le orme di piloti come Vettel o Bottas per intenderci… Ovvero piloti passati da un top-team ad una scuderia minore per concludere o proseguire la loro carriera in F1.

Oppure decidere di appendere il casco al chiodo in F1, ed iniziare una nuova carriera in altri campionati (WEC su tutti per esempio). Poi è vero, il mondiale 2024 deve ancora iniziare, ma il futuro di Perez sembra essere già designato.

Anzi, il messicano non deve nemmeno escludere la possibilità di venir appiedato dalla Red Bull a stagione in corso qualora il suo rendimento non sia all’altezza… Daniel Ricciardo non aspetta altro che rimpiazzare il messicano in Red Bull, con tanto di frase chiave rilasciata nelle scorse settimane: “Chiuderò la mia carriera di F1 con la Red Bull”. Se non è un avvertimento questo…

Ma non solo Ricciardo punta a prendere il posto di Perez. Liam Lawson, Yuki Tsunoda non direbbero certo di no ad una chiamata da parte di Horner… Anzi. Poi c’è l’altra opzione: Lando Norris. Il pilota della McLaren è stato più volte indicato come futuro pilota Red Bull a partire dal 2025. Ma è chiaro che il team di Woking farà di tutto per non perdere il proprio talento… Naturalmente nulla è stato deciso al momento, ma è chiaro che il futuro di Perez sembra lontano dalla Red Bull e forse anche dalla F1…

Alberto Murador

Follow @albertomurador