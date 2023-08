F1 | La situazione dopo metà stagione: la parte finale della classifica

Dopo aver visto e analizzato la metà stagione della prima metà della griglia, è tempo di tirare le somme anche per la zona di bassa classifica. Questa zona, è composta da quattro team: Williams, Haas, Alfa Romeo e AlphaTauri. Da notare come tutti i team della griglia, quest’anno abbiano fin qui racimolato almeno un punto. Il distacco dalla sesta posizione risulta molto elevato.

Williams

Il team britannico, per il momento occupa la settima posizione in classifica. Albon, rimane una certezza. I punti conquistati da Williams, difatti, sono tutti opera sua. Il talento anglo-tailandese continua ad offrire prestazioni sempre più convincenti, riuscendo spesso in qualifica a centrare il Q2 e perchè no raramente il Q3. Fin qui è riuscito a guadagnare il massimo dalla sua vettura, facendo molto meglio del suo compagno. Non se la passa al meglio Sargeant. L’americano, rookie quest’anno, sta faticando molto a ritagliarsi uno spazio nel mondo della F1. Vowles, fin qui ha fatto un buon lavoro. Importante però l’assenza di un secondo pilota che lotti per i punti. Nonostante ciò la stagione Williams fin qui è molto positiva, e gran merito va ad Albon.

Haas

Il team americano sta facendo il suo. Entrambe le macchine sono sempre li a lottare per i punti, eccetto rare volte in cui le due vetture faticano e sono a fine gruppo. La Haas, sta facendo la classica stagione in cui si prova a raccogliere il massimo ma si è lontani dal fare il salto di qualità. Hulkenberg fin qui si è comportato benissimo, al suo ritorno in F1. Buon lavoro ancora di Magnussen, che continua a fare il suo. La squadra di Steiner ha bisogno di qualcosa in più per provare a fare il salto di qualità e non rimanere sempre li dietro a lottare per i punticini.

Alfa Romeo

L’Alfa Romeo, dopo la scorsa stagione, è un po una delusione. Il penultimo posto in classifica e i pochi punti conquistati, dimostrano il passo indietro rispetto allo scorso anno. Bottas sta faticando a trovare la condizione giusta e, il suo compagno di squadra, Zhou, non riesce ad esprimersi al meglio. Bravi non è riuscito a trovare la sinergia giusta per affidare ai due piloti una macchina in grado di lottare sempre per i punti. Dal prossimo, sarà tutto molto diverso, visto che il gruppo Sauber lascerà la F1. Fin qui però c’è bisogno di un cambio di rotta per cercare di fare meglio, nella seconda parte di stagione, e recuperare il gap dai team più in avanti.

AlphaTauri

Il team di Faenza è il team che più ha deluso le attese. Sembra lontanissimo l’anno della vittoria di Gasly a Monza eppure si tratta di pochi anni fa. L’AlphaTauri, si dimostra ancora una volta succursale Red Bull. Il cambio in corso, che ha visto spodestato dal suo sedile De Vries, ne è la prova lampante. L’olandese, spodestato dopo appena dieci gare, non ha avuto nemmeno il tempo di ingranare e di dimostrare tutto il suo valore. La delusione perchè ci si aspettava di più da lui, c’è. Peccato però non avergli dato più tempo, o almeno avergli fatto finire la stagione. Poco da dire su Ricciardo. Appena arrivato prova a fare il suo con una macchina poco competitiva. Tsunoda, l’unico che è riuscito a portare qualche punticino a casa, senza però offrire mai prestazioni super. Annata difficile per il team di Faenza, che dovrà provare a rifarsi in quest’altra metà di stagione.

Adesso è tempo di preparaci per l’inizio della seconda parte di stagione. Si torna in pista il 25 agosto, in Olanda, casa di Max Verstappen. Il titolo è ormai suo. Vedremo però se cambieranno le cose nelle retrovie e sopratutto se sarà egemonia Red Bull, o se qualche altro team, riuscirà ad ottenere almeno una vittoria.