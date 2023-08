F1 | Il matrimonio tra Hamilton e Mercedes continua

La F1 tornerà in pista tra due settimane dopo la pausa estiva, nel circuito di Zandvoort per il GP d’Olanda. E proprio nei giorni che precederanno il weekend olandese arriverà il tanto atteso rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes. Questo è quanto ha riportato il Corriere dello Sport nella giornata di ieri. Dunque la tanto agognata firma tra il sette volte campione del mondo di F1 e la casa tedesca è questione di giorni.

Manca solo l’ufficialità. È solo questione di dettagli tra le due parti, ma sono ancora notevoli i punti di domanda sul nuovo contratto di Hamilton con la Mercedes. In primis la durata: l’inglese pretendeva un rinnovo pluriennale con la casa di Stoccarda, mentre gli uomini Mercedes puntavano su un rinnovo annuale.

Ricordiamo che nel 2024 il “re nero” compirà 39 candeline. Non più un giovanotto… Ma sempre secondo il Corriere dello Sport la vera sorpresa del contratto sarà rappresentata proprio dalla durata del nuovo contratto.

Altro elemento fondamentale sarà l’ingaggio: probabile che la cifra sarà al ribasso rispetto alle precedenti stagioni di F1. Attualmente “Hollywood” Lewis viaggia intorno ai 40-45 milioni di euro a stagione più tutti gli extra… Ed anche una grossa casa automobilistica come lo è Mercedes dovrà fare i conti con il budget, considerando anche l’altro pilota del team George Russell. Il pilota di King’s Lynn ha un contratto valido con la scuderia anglo-tedesca sino al 2025…

Poi senza dubbio il nuovo contratto tra Hamilton e la Mercedes includerà diverse clausole, ove la maggior parte delle quali non verranno di certo svelate alla stampa. Ma senza dubbio, è probabile che il proseguo del matrimonio tra Hamilton e la Mercedes avrà un seguito anche quando Lewis abbandonerà la F1… Per l’inglese ci sarà un futuro da testimonial per il marchio di Stoccarda, con un ricco contratto a lungo termine.. (Un po’ come accade per Michael Jordan con la Nike per capirci)…

Ora non ci resta che aspettare la settimana del GP di Zandvoort per l’annuncio di questo famigerato rinnovo tra Hamilton e la scuderia tedesca. Anche se più che un rinnovo di contratto tra un pilota di F1 con una scuderia, è sembrata più una soap opera “hollywoodiana”…. Della serie, tutto è bene quel che finisce bene…

Alberto Murador

