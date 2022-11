F1 | Mattia Binotto tratta le dimissioni con la Scuderia Ferrari

Mattia Binotto lascerà il ruolo di team principal. Questa è la notizia riportata dal Corriere della Sera riguardo la posizione futura del capo della scuderia di Maranello.

Il rapporto tra Binotto e la Ferrari sembrerebbe ridotto all’osso. Le indiscrezioni emerse prima del GP di Abu Dhabi sembrano concretizzarsi. L’ingegnere di Losanna tratta le dimissioni, di quella che sembra una separazione destinata ad avvenire.

Il motivo sarebbe la mancanza di fiducia riposta dal presidente Elkann dopo le ultime uscite riguardo le prestazione della Ferrari. Inoltre ha influito molto la contrastante posizione presa dal tp nei confronti di Charles Leclerc, spesso e volentieri discordanti nelle dichiarazioni rilasciate ai media. Di contro la scuderia di Maranello si trova nella pessima posizione di doversi smentire due volte. La prima, in cui negava che la posizione di Binotto fosse a rischio ed ora, costretta a dover dare credito alle indiscrezioni venute fuori nelle scorse settimane.

Una gestione comunicativa non ottimale, anche per mantenere stabile il clima all’interno del box e della squadra. Uno scossone importante, che arriva a stagione conclusa, ma che, in attesa di comunicazioni ufficiali, sembra mettere fine all’era Binotto.

In caso di ufficialità Mattia Binotto lascerà la Ferrari dopo 28 anni di Gestione Sportiva, passando da motorista a direttore tecnico, fino ad arrivare al ruolo di TP. Chi ricoprirà il suo ruolo?

Il primo nome che è stato subito accostato alla figura di team principal è stato quello di Frederic Vasseur. Sondato anche il nome di Andreas Seidl, ma piuttosto improbabile. Come ci ha raccontato il maestro Leo Turrini però, non sono da escludere eventuali sorprese…