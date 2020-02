F1 | Renault resterà nel circus anche per i prossimi anni?

La Renault resterà in F1 ancora per tanto tempo secondo il team principal Cyril Abiteboul. Il francese guarda dunque con fiducia e positività per il futuro, sia in ambito sportivo, tecnico ma anche commerciale. L’anno della svolta per il team transalpino sarà nel 2021?

Il team principal della Renault F1 Cyril Abiteboul ha delle sensazioni positive riguardo la permanenza della casa francese nel circus per i prossimi anni. Il futuro della casa transalpina in F1 era stato messo a discussione lo scorso anno dal CEO ad interim Clotilde Delbos, con quest’ultima che è divenuta ad Renault dopo l’arresto di Carlos Ghosn.

La Delbos aveva annunciato lo scorso ottobre una revisione sugli investimenti futuri, tra questi la permanenza di Renault all’interno del circus. Ma nonostante le voci di un possibile ritiro del marchio, i vertici della casa francese avrebbero garantito l’impegno della Renault per i prossimi anni. Ora con l’arrivo dell’italiano Luca De Meo come nuovo ad del gruppo francese, la situazione politico-organizzativa all’interno dell’azienda sembrerebbe essere decisamente più stabile e tranquilla rispetto a diversi mesi fa.

Abiteboul intervistato dal sito Motorsport.com ha ribadito che ora con una nuova governance, la Renault ne esce rafforzata. In pratica il manager francese afferma che i vertici della casa d’oltralpe sanno bene che restare in F1 porta diversi benefici sia a livello economico che di marketing.

Dal 2021 con l’arrivo del nuovo regolamento tecnico, con l’introduzione del budget-cap, e con il “congelamento” delle power-unit (non ancora ufficiale) i costi della F1 si riduranno drasticamente.

Insomma sembrano esserci tutte le basi necessarie per garantire un futuro a lungo termine in F1 per Renault. Ma ad una condizione però, quella di risalire la classifica, lottando per le posizioni di vertice. Lo scorso anno la Renault si è classificata al quinto posto nella classifica costruttori. Nel 2018 la casa francese si era classificata al quarto posto. L’obiettivo minimo in questa stagione dev’essere la conquista del quarto posto dietro ai tre top-team, per poi essere pronti nel 2021 a lottare per le posizioni di vertice.

Renault non può di certo accontentarsi di un quarto posto, considerando la storia che il marchio francese ha alle spalle in F1. Il nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore dal 2021, è un’opportunità per il marchio francese per risalire la china. Il team diretto da Abiteboul ha tutte le potenzialità per poter far bene, per tornare al vertice del circus. Le risorse tecniche non mancano, l’esperienza nemmeno. L’unico problema è che in F1 ci sono team come Mercedes, Ferrari e Red Bull con cui confrontarsi in pista.

Nel 2021 tutte le scuderie ripartiranno da zero o quasi, con un regolamento tecnico che dovrebbe (chissà) sulla carta consentire di ridurre il gap tra i top-team e team minori. E Renault non può essere considerato un team minore. Anche se i risultati ottenuti dal rientro in prima persone della casa francese sono da team di media classifica. Nemmeno un podio conquistato in quattro stagioni.

Lo scorso anno con l’arrivo di Daniel Ricciardo dalla Red Bull, i vertici del team speravano in risultati migliori nel 2019, ma così non è stato. Una monoposto non all’altezza delle aspettative, e numerosi problemi d’affidabilità che hanno condizionato ulteriormente in negativo la scorsa stagione.

Alla Renault serve da subito un cambio di rotta repentino, con i test invernali che daranno già le prime indicazioni. I due piloti della scuderia transalpina Ricciardo ed Ocon avranno diverse responsabilità, anche se senza una buona monoposto, nemmeno due talenti di questo calibro riusciranno a risollevare le sorti della casa francese. Ad ogni modo anche per il bene della F1, sarebbe bello rivedere la Renault lottare per la vittoria. Sarà il 2021 l’anno buono per la casa francese?

Alberto Murador

