F1 | Nasce la prima AlphaTauri

Da Salisburgo la presentazione dell’ormai ex Toro Rosso. La scuderia della famiglia Red Bull presenta la prima monoposto AlphaTauri di sempre.

A malincuore dobbiamo abbandonare la Toro Rosso, per far posto alla nuova AlphaTauri che nella presentazione odierna è stata mostrata perla prima volta in assoluto al pubblico.

Una presentazione vivace, senza dubbio inusuale, che enfatizza l’origine del nuovo nome della scuderia, tramite una sorta di sfilata, con capi di abbigliamento firmati AlphaTauri.

La monoposto presenta una livrea tutta nuova per la scuderia di Faenza, con i colori bianco e blu come principali.

Un design molto accattivante che segna un rinnovo totale dell’aspetto della monoposto.

Rinnovamenti anche sotto l’aspetto aerodinamico, è visibile un’ala anteriore più estrema sui flap, ma con un muso molto simile alla monoposto precedente.

Posteriore più basso e più stretto a evidenziare i lavori eseguiti sulla componente aerodinamica.

La AT01, segue, ovviamente, le orme della sua predecessore, con qualche aggiustamento aerodinamico, che è già visibile ad occhio.

Per il resto sarà la pista a deceretare il verdetto della scuderia motorizzata Honda.

L’appuntamento è fissato per i test di Barcellona, mentre Kvyat e Gasly saranno impiegati nei prossimi giorni sulla pista di Fiorano.

L’AlphaTauri deve replicare la superba annata della scorsa stagione, a confermare i miglioramenti continui, in concomitanza con l’approdo del motore nipponico.

Qui di seguito una foto direttamente dalla presentazione.