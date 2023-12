F1 | Turrini: “L’eredità di Binotto è stata disastrosa!”

Pit Talk celebra la fine del campionato di F1 con ospite la penna arrabbiata del motorsport, il Maestro Leo Turrini.

È stato un anno scevro di spettacolo, complice il dominio Red Bull interrotto solo dalla splendida vittoria Ferrari con Sainz a Singapore.



Magrissima consolazione questa, per i tifosi Ferrari; con una competitività ai minimi termini, figlia di una monoposto sbagliata che ha vinto una sola volta grazie ad una gara più di testa che di cuore, gli unici sprazzi di felicità sono stati regalati da un Charles Leclerc spesso veloce in qualifica grazie al talento, non certo per la macchina.



Il progetto è nato male dallo scorso anno, anche Turrini lo ammette: