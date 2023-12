RNM Flat Out eSport: un nuovo livello di competitività nel simracing

Lo scorso settembre è nata RNM Flat Out eSport, una nuova realtà del panorama simracing italiano ed internazionale. Nato dalle eredità forti e pesanti di RNM Racing Team e Flat Out SR e supportato, tra gli altri, anche da Pit Talk, la nuova organizzazione ha grandi ambizioni e voglia di grandi traguardi tenendo ben saldi e sempre vivi i valori di lealtà e amicizia tra i membri del gruppo e delle community.

RNM Flat Out eSport è la più recente aggiunta alla scena del simracing italiano, una disciplina sportiva a tutti gli effetti ed in crescita esponenziale che combina la passione per le corse automobilistiche con la migliore tecnologia della simulazione.

Ma chi c’è dietro il progetto RNM Flat Out eSport? Nata dalla visione di appassionati del motorsport e da due team già precedentemente consolidati come RNM e Flat Out SimRacing, le fusione delle due realtà rappresenta la concretizzazione dell’idea di Francesco Svelto, Fabrizio Ercolani e Federico Tironi che hanno creato un’entità che intende stabilire un nuovo livello di competitività e professionalità nel mondo del simracing, basandosi ovviamente sui principi cardine che caratterizzano i gruppi sportivi quali la lealtà, l’amicizia, la cooperazione dei membri, la condivisione. Saranno questi i tasselli fondamentali su cui si baserà l’attività quotidiana del gruppo.

La squadra è composta da piloti esperti di simracing, che portano con sé anni di esperienza e una profonda conoscenza del motorsport, ma anche da giovani promesse del futuro istruite e coccolate nella nostra academy. RNM Flat Out eSport, con tutto il suo staff è pronta ad accettare la grande sfida del panorama del simracing italiano ed internazionale.

La nascita di RNM Flat Out eSport non è solo un’aggiunta eccitante al mondo del simracing italiano, ma anche un segno del crescente interesse per il motorsport virtuale. Ricordiamo che già da un paio di anni – e l’Italia per questo tema è stata tra i pionieri – anche il Comitato Olimpico Nazionale ha riconosciuto la disciplina del simracing tra quelle ammissibili per l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e che ACI, tramite la sua divisione eSport, gestisce e regolamenta tutto il movimento nazionale come federazione (approfondimenti in questo articolo).

Con l’avvento di tecnologie sempre più avanzate, come la realtà virtuale e simulatori sempre più sofisticati nei loro contesti hardware e software, il simracing si sta avvicinando sempre di più al mondo reale. RNM Flat Out eSport si impegna a utilizzare tutte le proprie risorse umane e tecnologiche per offrire a coloro che scendono in pista le migliori chance per competere al massimo livello.

Come ogni nuova squadra, RNM Flat Out eSport dovrà affrontare le sfide iniziali e lavorare duramente per stabilire la propria presenza. Tuttavia, con un team di talenti appassionati e la determinazione a fare la differenza, la squadra ha tutte le carte in regola per avere un impatto significativo nel panorama del simracing nazionale ma non solo. Inoltre il gruppo gode della vicinanza di alcuni partner. Quali ?

Pit Talk , la ormai nota trasmissione radiofonica e podcast di F1Sport, punto di riferimento nazionale per quanto riguarda il motorsport ma anche il simracing

Grip , azienda leader italiana per la manifattura di oggettistica di design a tema motorsport

3DRap che si occupa della creazione di hardware per permettere a piloti professionisti o amatori di simracing di gareggiare al meglio e arrivare al massimo delle prestazioni

Auto , la nota rivista di automotive italiana al cui interno vi è una rubrica completamente dedicata al simracing

Nulla è stato lasciato al caso, e proprio perché stiamo parlando di uno sport a tutti gli effetti, anche le scuderie virtuali si adeguano ai modus-operandi di quelle reali e sono una lo specchio dell’altra. Ed è anche per questo motivo che i media sono vitali. Sono attivi infatti i profili social di Facebook e Instagram all’interno dei quali si possono trovare tutte le forme di aggiornamento sulle attività del gruppo.

RNM Flat Out eSport sarà impegnato principalmente nelle competizioni affini al GT World Challenge, il cui licensing è affidato alla italianissima Kunos Simulazioni all’interno del loro famosissimo Assetto Corsa Competizione, tra i riferimenti mondiali per quanto concerne i titoli software legati al simracing.

La fame di vittoria è palpabile quando si parla con qualsiasi membro del team, si capisce subito che RFe è qui per far capire agli addetti ai lavori che il simracing esiste e va apprezzato. Ora non resta altro che seguirli sulle piste (virtuali) di tutto il mondo. E molto presto arriveranno ulteriori interessantissime novità…