F1 | Elkann: “Leclerc e Sainz in Ferrari ancora a lungo”

John Elkann ha recentemente affermato che sia Leclerc che Sainz resteranno a Maranello oltre il 2024, con un rinnovo pluriennale per entrambi i piloti. Inoltre il Presidente della rossa si augura che nella prossima stagione la Ferrari riesca a trasformare un maggior numero di pole in vittorie...

Il mondiale di F1 si è concluso domenica scorsa ad Abu Dhabi, ed ora è tempo di bilanci prima di iniziare la stagione 2024. Anche in casa Ferrari è ora di tirar le somme, con il Presidente della rossa John Elkann che a tal proposito è intervenuto in occasione della riunione di fine anno dedicata agli azionisti del gruppo Exor (holding della famiglia Agnelli-Elkann). Tra i tanti temi toccati da Elkann non poteva mancare l’argomento piloti. Ovvero Charles Leclerc e Carlos Sainz.

I due ferraristi saranno in scadenza di contratto con la rossa il prossimo anno, ma il Presidente del Cavallino ha fatto capire che entrambi proseguiranno la loro carriera in F1 con la rossa oltre il 2024… Voci di corridoio parlano di un rinnovo sino al 2026 per entrambi i piloti, stagione nella quale ci sarà l’avvento delle nuove power-unit e delle nuove monoposto in F1. A meno che da qui al 2024 compreso non ci siano incredibili colpi di scena…

Ma sia Leclerc che Sainz saranno “costretti” per forza di cose a rinnovare con il team di Maranello, dato la mancanza di valide alternative alla rossa. Il team campione del mondo è già al completo, con Verstappen forte di un contratto con la compagine di Milton Keynes sino al 2028. E si sa che allo stato attuale essere compagni di squadra di Verstappen rischia quasi di essere un suicidio sportivamente parlando…

In Mercedes sia Hamilton che Russell hanno rinnovato sino al 2025. Senza poi dimenticare che la casa tedesca ha già delle valide alternative da inserire dal proprio vivaio di giovani piloti. Ovvero Vesti e l’astro nascente dell’automobilismo italiano Kimi Antonelli… In McLaren Norris ha un contratto valido sino al 2025, mentre Piastri ha rinnovato sino al 2026… Quindi sulla carta i top-team sono già al completo per le prossime stagioni!

E di certo due piloti del calibro di Leclerc e Sainz non accetterebbero mai un sedile in una scuderia minore. Nei mesi scorsi erano circolate le voci di un pre-contratto già firmato di Sainz con Audi per il 2026. Ma al momento non è stata trovato nessun riscontro in merito… Dunque restando per forza di cose a Maranello, sia Leclerc che Sainz non possono che augurarsi e sperare in una maggiore competitività della Ferrari, già dal 2024.

Lo stesso Elkann si augura una Ferrari più al top nella prossima stagione, guardando il bicchiere mezzo pieno… Nel finale di stagione il Presidente del Cavallino ha visto una Ferrari avvicinarsi alla concorrenza, giocandosi il secondo posto nei costruttori con la Mercedes… Con il nativo di New York che ha sottolineato le diverse pole conquistate negli ultimi GP. E per il 2024 l’obiettivo di Elkann è quello di riuscire a convertire un maggior numero di pole in vittorie… Red Bull permettendo naturalmente…

Alberto Murador

Follow @albertomurador