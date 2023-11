F1 | Brasile: Vince ancora Verstappen, Alonso splendido terzo

Sono da poco state percorse le ultime tornate del Gran Primio di San Paolo (questa la denominazione ufficiale) che, come di consueto ha visto trionfare Max Verstappen. Completano il podio Lando Norris su McLaren e Fernando Alonso che taglia il traguardo 53 millesimi di secondo prima di Sergio Pérez sulla seconda Red Bull.

Il Gran Premio del Brasile si apre con un colpo di scena già prima della partenza. Durante il giro di formazione le videocamere si soffermano su una Ferrari incidentata contro le barriere; è quella di Leclerc che perde le idrauliche bloccando il posteriore e finendo a muro. La Ferrari si trova così a dover partire con una sola monoposto con lo stallo di Leclerc, in seconda posizione, che rimane vuoto al via.

Disappointed to say the least. Lost the power steering and the engine power on the formation lap. It hurts pic.twitter.com/J7kIESy3Do

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) November 5, 2023