WEC | Bahrain: Toyota campione del mondo, Ferrari a podio

Il mondiale WEC si è concluso sabato in Bahrain, con una doppietta Toyota che ha consegnato alla casa giapponese anche il titolo piloti... Sul podio la Ferrari #51, mentre la #50 non è andato oltre il sesto posto... Ora rookie test sempre in Bahrain, poi sarà "countdown" per un 2024 ricco di novità e decisamente atteso per tanti motivi: nuovi ingressi, nuove categorie etc etc..

Il WEC si è concluso ieri con la 8 ore del Bahrain, ultima prova del mondiale 2023. E la stagione si è conclusa allo stesso modo di come era iniziata, con una Toyota imprendibile per tutti gli altri. Già dalle qualifiche si era vista la superiorità delle GR010, con le vetture giapponesi che sono riuscite a monopolizzare la prima fila… Ma soprattutto in gara sin dalle prime battute si è vista una Toyota con un ritmo troppo superiore.

L’unico grattacapo nel team nipponico è stato al via, quando la Cadillac ha tamponato la #7, costringendo l’equipaggio composto da Conway-Kobayashi-Lopez ad una forsennata rimonta dal fondo. Ma già alla 2°ora della corsa la #7 era già risalita dietro alla gemella #8, dimostrando la netta superiorità sul passo gara rispetto a Ferrari e Porsche. Le uniche due auto che hanno tentato di tener il passo delle Toyota… Nel caso della Porsche è stata la #38 del team Jota ad essere la più performante nel lotto delle 963 presenti in pista…

Ma alla fine la Toyota ha conquistato l’ennesima doppietta, con la #8 davanti alla #7. E per la casa giapponese dopo il titolo costruttori vinto in casa al Fuji, qui in Bahrain è arrivata la vittoria aritmetica nel mondiale piloti (anche se era una lotta interna tra le due GR010). Il trio Buemi-Hartley-Hirakawa ha vinto il mondiale WEC 2023, “sfruttando” il ritiro della 24 ore di Le Mans della vettura gemella #8 dell’equipaggio Conway-Kobayashi-Lopez… E per il 2024 la Toyota partià nuovamente da favorita!

Guardando gli altri costruttori, sia Peugeot che Cadillac hanno arrancato per tutta la 8 ore… Proprio la Cadillac per il contatto al via con la Toyota #7 ha subito uno stop and go di 1′, relegando così la vettura americana fuori dalla top-10 finale… Le due 9X8 non si sono mai viste in gara, classificandosi in 8° e 9° finale.

La casa francese nella prossima stagione del WEC porterà una vettura rivista, con l’introduzione dell’alettone posteriore, e con un’aerodinamica rivisitata. Per una casa automobilistica che ha vinto ben 3 Le Mans nella storia le umiliazioni subite in un anno e mezzo sono decisamente troppe… Per quel che riguarda la Vanwall invece, non c’è bisogno di dir nulla… semplicemente imbarazzante! Più tempo ferma ai box che in pista!

Dopo aver parlato di tutte le case presenti nella categoria Hypercar, è doveroso parlare della Ferrari. La 499P in Bahrain ha sofferto molto il BOP, oltre che al consueto degrado gomme che spesso ha penalizzato la vettura del Cavallino in questa stagione d’esordio nel WEC. La #50 ha concluso sul podio, approfittando anche di un errore della Porsche del team Jota durante una sosta ai box, altrimenti la Ferrari avrebbe concluso fuori dal podio…

Nella fase iniziale della corsa le due Ferrari AF Corse si erano issate in 2° e 3° posizione dietro alla Toyota #8, salvo poi dover cedere il passo alla Toyota #8. La #51 vincitrice a Le Mans invece non è andata oltre la 6° posizione, a causa di un problema al posteriore nelle fasi finali della gara. Addirittura ad un certo punto della corsa le due 499P sono entrate in contatto tra loro, rischiando così di autoeliminarsi a pochi km dalla fine… Ma fortunatamente entrambe le Ferrari hanno concluso la corsa.

Ma tutto sommato la stagione d’esordio nel WEC per la Ferrari 499P è stata più che positiva. Essere la seconda forza del mondiale dietro alla Toyota non era così scontato, anzi. Come non era assolutamente scontato vincere a Le Mans… Gli uomini diretti da Antonello Coletta possono essere molto soddisfatti, cercando di sistemare gli ultimi tasselli per poter lottare ad armi pari con la Toyota nel 2024!

Ora il WEC si prenderà una lunga pausa dopo i rookie test che si stanno svolgendo sempre in Bahrain. E nel 2024 ci saranno diverse novità in griglia, con l’esordio di Alpine, BMW, Isotta Fraschini e Lamborghini nella categoria hypercar. La categoria LMP2 non ci sarà più (fatta eccezione per Le Mans). Mentre la classe GT lascerà posto sempre dal 2024 alla nuova categoria GT3, con numerose vetture che saranno al via del mondiale… Insomma, non resta altro che iniziare il conto alla rovescia per Losail a fine febbraio. Prima con il prologo e poi con la corsa sempre lì in Qatar. E poi a metà aprile circa ci sarà la 6h di Imola!

