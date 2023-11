F1 | Brasile: pole a Verstappen in una Interlagos caotica

La giornata è iniziata con le previsioni meteo che indicavano una probabilità del 60% di pioggia durante le qualifiche. Nonostante la minaccia di maltempo, la sessione di qualifiche Q1 è iniziata con un ritardo di 15 minuti a causa della pulizia della pista.

Il primo giro di qualifica è stato completato da Oscar Piastri, con un tempo di 1’11.494. Tuttavia, né i piloti della Williams né Fernando Alonso sulla sua Aston Martin sono riusciti a eguagliare questo tempo. La prima posizione è stata poi conquistata da Lance Stroll, che ha battuto il tempo di Piastri di pochi centesimi di secondo.

Nel frattempo, né Hamilton né Verstappen sono riusciti a eguagliare il tempo di Norris e si sono posizionati rispettivamente al secondo e terzo posto. Alla fine della Q1, i piloti eliminati sono stati Tsunoda e Daniel Ricciardo, Bottas, Sargeant e Zhou.

Con la pioggia ancora in agguato, la Q2 ha visto i piloti mettere alla prova la loro bravura e il loro coraggio. Le Ferrari, in particolare, hanno optato per una strategia audace, utilizzando gomme soft usate per i loro primi giri di Q2.

Nonostante avessero gomme usate, Hamilton è riuscito a ottenere un tempo tra i primi cinque, mentre Russell, con gomme nuove, è riuscito a ottenere il secondo tempo più veloce.

Verso la fine della Q2, i piloti eliminati sono stati Ocon, Hulkenberg, Magnussen, Gasly e Albon.

La sessione finale di qualifiche ha visto le condizioni meteo peggiorare drasticamente, con il cielo che si oscurava sempre di più. Nonostante le difficoltà, Verstappen è riuscito a ottenere la pole position con un tempo di 1’10.727.

La sessione è stata interrotta da una bandiera rossa a causa della pioggia torrenziale, che ha impedito ulteriori tentativi di migliorare i tempi.

Alla fine di una giornata emozionante e imprevedibile, Verstappen ha conquistato la pole position, con Charles Leclerc della Ferrari che partirà al suo fianco in prima fila.

La seconda fila sarà occupata dalle due Aston Martin, con Stroll davanti ad Alonso. Hamilton e Russell partiranno rispettivamente in quinta e sesta posizione per Mercedes.

Il Brasile ha dimostrato ancora una volta di essere un teatro pieno di sorprese e imprevedibilità per la Formula 1. Con Verstappen in pole e Ferrari in seconda fila, la gara di domenica promette di essere altrettanto emozionante e imprevedibile.