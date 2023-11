F1 | Brasile: Verstappen annulla la pole di Norris nella gara sprint, tanti i sorpassi ad Interlagos

F1 - Verstappen vince ancora in Brasile. Bruciato Norris in partenza, l'olandese si immola verso l'ennesimo triofo. Male la Ferrari sulla gestione gomma.

Max Verstappen non dà chance a Norris di vincere la gara Sprint in Brasile. Partito dalla seconda piazza, brucia subito il britannico in partenza, comandando la gara in scioltezza. Alle 15:00 le qualifiche hanno visto Norris prendersi una pole inaspettata, ma che conferma il buon momento della McLaren. Norris è rimasto per qualche giro sul passo di Verstappen, ma ha dovuto arrendersi.

L’AlphaTauri sembra replicare le prestazioni viste in Messico, con entrambi i piloti in Q3 nella qualifica Shootout e Yuki Tsunoda sesto, davanti ad Hamilton e Sainz. Punti importanti per la scuderia di Faenza.

La gara sprint è stata stranamente gradevole, tante battaglie a centro gruppo e tanti controsorpassi “studiati” dopo la ‘ S di Senna’.

Grande incognita la gestione gomma della Ferrari, che sacrifica la qualifica di oggi per preservare una gomma Soft, ma che, a livello concreto, non è mai stata veloce su questa mescola nel corso della gara Sprint. Entrambi i piloti hanno sofferto il degrado. Leclerc infastidito dai continui team radio rivolti a preservare la gomma con lift&coast e vari accorgimenti sulla gestione gomma. Assurdo che in una gara Sprint, quindi di pochi km totali, la rossa si trovi costretta a gestire gli pneumatici.

Mercedes partita fortissimo, con entrambi i piloti in zona podio, per poi crollare vertiginosamente sui tempi. Avendo già gomma usata è stato complicato tenerla a ritmi alti per 24 giri, partendo molto forte, specialmente Hamilton, che ha rischiato di finire alle spalle di Sainz e Ricciardo, si è visto calare vertiginosamente la prestazione.

La gara si farà ancora sulla gestione gomma, con l’augurio di vedere tanti soprassi quanti ne abbiamo visti oggi. L’epilogo sarà anche scontato, ma magari sarà un GP divertente…