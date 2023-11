F1 | Ciccarone: “Prematuro dare un giudizio a Vasseur”

Per Paolo Ciccarone è prematuro dare un giudizio a Vasseur per il suo operato a Maranello. Per tirare le prime somme bisognerà attendere metà 2024 per valutare la "cura Vasseur" all'interno del team di Maranello...

In F1 la Ferrari sta affrontando una delle stagioni più difficili di questi ultimi anni, con numerose difficoltà da affrontare. Al tempo stesso nel team di Maranello è in corso una sorta di transizione, con il passaggio dalla gestione Binotto a quella Vasseur. Il francese una volta prese le redini della Scuderia ha iniziato ad apportare i primi cambiamenti all’interno del Cavallino, anche se bisognerà aspettare la prossima stagione per vedere effettivamente i primi frutti della “cura Vasseur”.

In questi ultimi 3 GP la rossa dovrà giocare in difesa, e forse rinunciare alla lotta per il secondo posto nei costruttori a favore della Mercedes… Ma quello che conta maggiormente nel team del Cavallino è il 2024! Nella prossima stagione di F1 ci sarà la prima vera monoposto nata dalla gestione Vasseur. Dunque per dare dei giudizi sull’operato del francese bisognerà aspettare ancora un po’ di mesi…

Sull’argomento Vasseur è intervenuto Paolo Ciccarone ai microfoni di Pit-Talk. Il giornalista di RMC Motori ha parlato di un bilancio tutto sommato positivo della Ferrari con Vasseur rispetto al finale di stagione del 2022… Anche se al tempo stesso è prematura dare un giudizio all’operato del transalpino:

“Teniamo presente che Vasseur si è trovato nel gestire una squadra creata, ideata e curata da altre persone. Quindi ha dovuto passare del tempo per capire dove si trova, quali i sono i suoi margini d’azione, che tipo di poteri ha, e capire quali sono i settori da rinforzare.”

“Sino a questo momento non è andata benissimo, ma andando a vedere rispetto ad inizio stagione non è andata nemmeno tanto male… In fin dei conti pole position ne hanno fatte, una vittoria l’hanno fatta, quindi bene o male il bilancio tra virgolette positivo rispetto al finale di stagione dell’anno scorso c’è.”

“Lo terrei ancora in sospeso in attesa di giudizio, perchè giustamente non abbiamo ancora visto chi ha preso, che tipo di ristrutturazione ha intenzione di fare. Come sarà la macchina dell’anno prossimo, che indicazioni gli hanno dato i tecnici, di chi si è fidato… Per cui credo che un primo vero giudizio lo potremmo dare verso metà stagione dell’anno prossimo!”

Secondo Ciccarone è inutile dare un giudizio prima di metà ’24, proprio perchè bisognerà vedere come sarà la nuova monoposto di F1 nei primi GP…

“Per la semplice ragione che la macchina verrà presentata verso gennaio-febbraio. Dopodichè ci saranno le prime 2-3 gare con i soliti aggiornamenti e siamo già arrivati a maggio… Mi auguro che la Ferrari cresca riducendo il divario dalla Red Bull. Il problema è che entrano in gioco talmente variabili che è difficile fare delle previsioni.”

“Poi andiamo a vedere che le pole position le hanno fatte, quindi la macchina è tutto sommato veloce anche se estrema. Ovvero in certe regolazioni la macchina funziona, appena si va fuori da quella finestra di regolazioni non funziona più niente. Hanno un problema di consumo gomme? Proprio perchè non c’è una finestra costante di rendimento. E quindi bisogna lavorare in quella direzione… Poi il motore c’è, le gomme sono uguali per tutti, poi i piloti in questo momento non sono un problema.”

Alberto Murador

