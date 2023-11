F1 | Brasile: Alonso, il solito leone anche a Interlagos

Alonso conquista un fantastico podio, difeso duramente per 24 giri. Il messicano è costretto ad arrendersi per soli 0.053 secondi. A 42 anni, lo spagnolo, dimostra di essere ancora pronto e carico per lottare per la vittoria, macchina permettendo.

Fernando Alonso a Interlagos conquista l’ennesimo podio. Il leone di Oviedo dopo una lotta bellissima con Sergio Perez, riesce a difendere il podio e ottenerlo per soli 0.053 secondi. Un finale al fotofinish che ha visto lo spagnolo avere la meglio su Perez, dopo diversi giri di dura lotta. Alonso dopo essere partito dalla quarta posizione, si è dovuto arrendere alla supremazia di Lando Norris, anche qui velocissimo. Nonostante ciò ha difeso il gradino più basso del podio in maniera perfetta, sfornando un guida degna di un due volte campione del mondo.

I due piloti hanno saputo rianimare una gara che ha visto le prime due posizioni incontrastate dall’inizio alla fine. In 24 giri, Perez, nonostante un auto nettamente superiore quale la Red Bull, non è riuscito a dominare sul quarantaduenne spagnolo. Una guida da campione, quella di Alonso, che sebbene l’età dimostra di poter fare la differenza. Alonso mostra anche di essere capace di lottare per le prime posizioni. Probabilmente, il leone di Oviedo, con un macchina decisamente più competitiva, potrebbe tranquillamente lottare per la vittoria e magari dar fastidio alla Red Bull.

The official photo finish image 📸 Just 0.053s separated Alonso and Perez 😮#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/S6WZjswb48 — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

La vittoria numero 33 non è ancora arrivata ma Alonso non vuole smettere di inseguirla. Le voci che lo vedevano vicino alla scuderia Anglo-austriaca sembrano essere ormai smorzate. Sicuramente, il numero 14, non approderebbe mai in un team in cui dovrebbe essere la spalla di un pilota affermato e in continua crescita come Verstappen. La gara di ieri ci dimostra quanto Alonso possa ancora fare la differenza e quanto meriti una macchina degna di poter lottare per qualcosa di più di un semplice podio. A due gare dal termine, la terza posizione nel campionato piloti, seppur insediata da Norris ed Hamilton, sarebbe un gran risultato per lui e il suo team. Restano ancora due gare, con Fernando Alonso sempre più carico per provare a conquistare la trentatreesima.