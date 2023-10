F1 | Qatar: Piastri vince la sprint, Verstappen è Campione

Modifiche “sprint”

La FIA, senza coinvolgere i piloti e i team, prende la decisione di posticipare di 20 minuti la Sprint Shootout per poter aggiungere 10 minuti di “track familiarization” – in quanto è stata modificata la pista: Pirelli, dopo le qualifiche del venerdì, ha constatato che il cordolo (alto circa 5 cm) tra curva 12 e 13 – causava problemi agli pneumatici (creando micro lesioni), motivo per il quale nella mattina del sabato, la FIA ha dato il via per rivedere i track limits di quella porzione di circuito.

Dopo la Sprint Race, verranno effettuati nuovi controlli sugli pneumatici per vedere se le soluzioni apportate hanno creato beneficio. Nel caso in cui il feedback fosse negativo, si prenderanno ulteriori provvedimenti per la gara di domani. Uno fra i tanti nell’ipotesi della FIA è quello di introdurre una sosta in più. I pit stop passerebbero da due a tre.

Sprint Shootout: Piastri in Pole, ma è di nuovo pioggia di track limits

Se speravamo di aver lasciato in Austria la problematica relativa ai track limits, ci sbagliavamo. Durante le qualifiche sprint sono stati cancellati numerosi giri, che hanno reso difficile seguire la tabella dei tempi.

Ferrari continua a soffrire: durante il Q1, in curva 5, Leclerc perde per un attimo l’auto, e gli viene comunicato via radio che la causa è legata in particolare all’instabilità della monoposto all’intensità del vento (circa 26 km/h). Entra nel Q2 miracolosamente decimo e si qualifica sesto; in quinta posizione Carlos Sainz.

Analizzando la Mercedes di Hamilton, si può notare lo stesso comportamento della Ferrari: in frenata, entrando in curva verso sinistra, viene evidenziata la perdita del posteriore. Hamilton non accede al Q3, tempo cancellato. Paragonando questi due casi alla RB19 di Verstappen, vediamo una macchina che risponde perfettamente ai comandi del pilota e alle caratteristiche della pista. Nessuna sbavatura.

Clamorosamente la pole position è di Oscar Piastri! Max Verstappen partirà terzo. Peccato per l’errore finale di Lando Norris, anche se si è qualificato secondo. La McLaren partirà dalla prima fila per la gara sprint. L’unica Mercedes in top 10 è quella di George Russell, che scatterà dalla quarta casella.

Sprint Race:

E’ calata la notte a Lusail, e allo spegnimento dei semafori, le due Ferrari sono on fire; salgono in terza e quarta posizione, con Carlos Sainz che difende bruscamente la posizione dal compagno di squadra. Leggera difficoltà per Verstappen e Norris che perdono posizione. Subito la Safety Car per l’Alpha Tauri di Lawson e successivamente la seconda a causa di Sargeant che finisce in ghiaia.

Ottima partenza per Piastri, ma Russell è all’attacco e lo supera, e il duello continua per un paio di giri, fino a quando Piastri riprende la posizione in cui è partito. Se Pèrez, durante un’intervista, ha affermato di voler dimostrare di far parte del team Campione del Mondo, ha messo in chiaro – ancora una volta – che il suo contributo è stato insignificante. A causa di un contatto con Ocon, finisce in ghiaia: fuori un’altra Safety Car. Così, dalla seconda posizione, Max festeggia il suo Titolo Mondiale.

E mentre Verstappen vince il suo terzo Titolo Mondiale, Piastri festeggia la sua prima vittoria in Formula 1 in una gara Sprint!