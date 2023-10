F1 | Qatar: la sabbia non ferma Verstappen, pole position anche a Losail!

Il venerdì qatariota si conclude con un epilogo scontato. La Red Bull gareggia sui binari nel circuito di Losail, specialmente con Max Verstappen. Un circuito con delle caratteristiche che esaltano le qualità delle RB19 e dell’olandese, a cui manca ormai soltanto la matematica per poter festeggiare il terzo titolo mondiale.

Le FP1 in Qatar sono state condizionate dalla sabbia, che ha inondato il tracciato e reso difficile la vita dei piloti. Sembrava stessero guidando sul bagnato per quanto la pista fosse scivolosa. Molte le ostilità per i piloti nel trovare il giro, tanto che i tempi erano estremamente lontani da quelli siglati nel corso delle prove libere del 2021 (anche a causa della differenza di performance tra le monoposto del vecchio regolamento). Sembravano esserci le premesse, causa sabbia sul tracciato, per poter rendere la qualifica più incerta, ma una volta spenti i semafori delle qualifiche, Verstappen ha fatto terra bruciata. Pole position con un solo tentativo nel Q3.

Male Sainz e Perez, fuori in Q2, il messicano vittima dei track limits, mentre Sainz è stato in difficoltà sin dalle FP1. Meglio Leclerc che ha comunque dovuto combattere con la sua SF-23 a causa del tracciato poco favorevole alle caratteristiche della monoposto di Maranello.

Norris veloce quanto sfortunato. Si è visto cancellare il tempo per ben 3 volte nel corso delle qualifiche a causa dei track limits, 2 di queste in Q3. Queste cancellazioni hanno impedito al pilota britannico di piazzarsi in prima fila, in quanto il suo miglior tempo era a circa 2 decimi da quello di Verstappen. Decima piazza per Norris e stesso destino per Piastri, che si sarebbe piazzato terzo. Purtroppo per lui i track limits gli hanno giocato un brutto scherzo e partirà sesto. Tanto di guadagnato per Russell, in prima fila. La Ferrari dovrà cercare di racimolare quanti più punti nella lotta per il secondo posto costruttori, vista la vicinanza con Mercedes e Aston Martin.

L’appuntamento è a domani con la gara sprint.