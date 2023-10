F1 | Messico: cinque giovani piloti in pista nelle FP1

La F1 questo weekend corre in Messico, sul circuito Hermanos Rodriguez. Sicuramente tutti gli occhi saranno puntati sull’idolo locale Perez, con “Checo” che dovrà dare il massimo nel GP di casa per convincere i vertici della Red Bull a non mandarlo via da Milton Keynes con un anno d’anticipo rispetto al contratto…

Ma oltre alla lotta per il secondo posto tra i piloti (con Perez attualmente secondo nel mondiale) e la lotta per il secondo posto nei costruttori, in F1 ci sarà l’esordio di tre piloti debuttanti nel corso delle FP1. Per la Haas scenderà in pista Oliver Bearman, con Magnussen che lascerà il sedile al classe ’05 inglese. Bearman è attualmente impegnato in F2 con il team Prema (6° nel campionato ad una gara dal termine), oltre che a far parte dal 2022 della Ferrari Driver Academy. Voci del paddock vedono l’inglese come pilota titolare in Haas già dal 2025…

Poi il secondo esordiente in F1 è Isack Hadjar, pilota franco-algerino che fa parte del Red Bull Junior Team. Hadjar come Bearman corre in F2 con il team Hitech, e qui in Messico esordirà nella massima serie con l’AlphaTauri al posto di Tsunoda. Mentre per il round finale di Abu Dhabi Hadjar effettuerà sempre le FP1, ma al volante di una Red Bull… Il terzo rookie che prenderà parte oggi alle FP1 è Frederik Vesti, attuale compagno di Bearman alla Prema in F2. Il danese fa parte del Mercedes Junior Team, e prenderà il posto di George Russell durante la prima sessione di libere.

Gli altri due giovani piloti (non rookie) che scenderanno oggi in pista nelle FP1 sono Theo Pourchaire e Jack Doohan. Ma a differenze dei tre piloti citati in precedenza per Pourchaire e Doohan sarà un ritorno alla guida di una F1 in una sessione ufficiale di prove. Il francese classe 2003 guiderà l’Alfa Romeo al posto di Valtteri Bottas. Jack Doohan invece guiderà nuovamente la vettura francese, sostituendo Pierre Gasly nel corso della FP1.

