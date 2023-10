F1 | Messico: Verstappen in testa nelle libere del GP di Pèrez

Gran Premio di casa per Sergio Pèrez: il messicano chiude le FP in quinta posizione. Griglia invasa dai Rookie nelle FP1. Molto bene Bearman con la Haas, peccato per Pourchaire con Alfa Romeo, che completa pochi giri a causa di problemi alla vettura. La Ferrari ha riscontrato alcuni problemi nella prima sessione, rientra la monoposto numero 55.

Il weekend del Gran Premio del Messico inizia con la prima sessione di prove libere, a cui hanno preso parte cinque piloti provenienti dalle categorie minori. Per la prima volta in una monoposto sono saliti Hadjar con AlphaTauri, Vesti con la Mercedes e Bearman con la Haas. Invece, sono tornati a guidare una Formula 1 i rookie Theo Pourchaire, con Alfa Romeo, e Jack Doohan con Alpine.

Prima sessione: problemi per alcune monoposto

Pirelli ha deciso di far iniziare la prima sessione di prove libere con le gomme proto, per poter raccogliere i dati necessari sugli pneumatici. I primi minuti delle FP1 vedono Verstappen in testa, seguito da Albon e Leclerc. Il monegasco si è aperto in un team radio lamentandosi di rumori metallici quando sta a gas spalancato. Novità in tema cambio power unit per Tsunoda, che la sostituirà per la quinta volta. Problemi per Carlos Sainz alla sua monoposto: rallenta e taglia le curve cercando di riportare la macchina ai box a causa di un problema idraulico. Il pilota della Ferrari si è fermato ai box in quarta marcia, non avendo la possibilità di azionare il cambio. Rientra in pista dopo i lavori apportati alla sua macchina per capire se il problema può considerarsi risolto e archiviato.

Cambiamenti in corso d’opera in casa Mercedes per Lewis Hamilton, che rientra ai box dopo cinque giri richiedendo immediatamente un cambio di set up, in quanto non si trovava con quello iniziale.

Non è stato un bel debutto in F1 per Theo Pourchaire che, sin dall’inizio delle FP1, ha lamentato problemi alla monoposto, ed è rientrato ai box in attesa di capire come risolverlo. Il rookie ha completato soltanto 5 giri non cronometrati.

Alla fine della prima sessione di prove libere Verstappen è in testa, seguito da un costante Alex Albon. Il pilota tailandese è stato veloce sulle medie, sulle prototipo e sulle soft, prendendosi la seconda posizione a soli 0.095s dalla miglior prestazione di Max. Il terzo più veloce è il pilota di casa Sergio Pèrez, seguito da Norris e Leclerc.

Seconda sessione di prove libere

Inizia la seconda sessione di prove libere con una leggera pioggia, non provocando grossi fastidi ai piloti. Alcuni si aprono in team radio lamentandosi di avere poco grip. I piloti che non hanno girato durante le FP1 ritornano in pista.

Nel corso della sessione, Ricciardo tocca la terza posizione, e resta in top 10 alla fine delle FP2, mentre Valtteri Bottas accende un fucsia nel secondo settore, posizionandosi in quinta posizione. Testa coda per Alonso che perde l’auto in curva 9, fortunatamente riesce a recuperarla evitando di metterla a muro. Nel frattempo anche Oscar Piastri segna il miglior tempo, poco prima di essere preceduto dal solito Max Verstappen che segna tempi da pole position.

Modificata la barra antirollio per Charles Leclerc, presumibilmente per rendere l’anteriore più preciso in curva. Il monegasco registra un buon passo gara su gomme soft; chiude le FP2 in terza posizione; paga un po’ la pioggia che si è avventata durante gli ultimi minuti delle libere. Condivide la top tre con Norris che segna il secondo miglior tempo e Verstappen in prima posizione in 1.18.686.