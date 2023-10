F1 | Ing. Mazzola: ”Vasseur non deve più aspettare”

Nella consueta puntata del lunedì di Pit Talk è intervenuto l’ingegner Mazzola. L’ingegnere ha parlato di Vasseur e del suo lavoro da team principal e di ciò che, secondo lui, dovrebbe fare il francese e di ciò che mancherebbe in casa Ferrari.

” A mio modo di vedere, con la F1 attuale, il team principal non può essere un manager. Deve avere le caratteristiche di manager ma deve essere un tecnico. C’è bisogno che capisca chi gli dica le cose sbagliate e chi quelle giuste, nell’ambito dei propri collaboratori. Deve essere uno che conosce la macchina. Non dico che deve essere quasi un direttore tecnico, ma avere una visione di quel tipo”.

L’ingegner Mazzola ha poi proseguito parlando del team principal Ferrari: ”Vasseur si è presentato e ha dichiarato, lui stesso, di non avere competenze tecniche. A quel punto ha tenuto Mekies fino a Silverstone, cosa mai vista fare da uno che si dimette a Dicembre e rimane fino a Luglio. Voglio dire, è una situazione in cui ha bisogno (Vasseur) delle stesse identiche persone che c’erano prima o che ci sono adesso ma che non vanno. Perlomeno le persone che ha adesso, non riescono a fornire una competenza completa. Lui non può sopperire a quello ed è cosi che lui si ritrova nella stessa identica situazione 2023 e il prossimo anno nel 2024. Questa situazione non regge e non reggerà perchè non può andare cosi”.

”Deve essere in grado di cominciare a selezione e mettere da parte quelle persone che effettivamente non gli stanno offrendo una competenza accettabile. Una strategia come quella di Austin, fa tornare indietro, è una cosa già vista altre volte. Quindi , il francese, non riesce a far si che qualcosa cambi. Cosa dobbiamo aspettare? Non possiamo aspettare e sperare che chi arrivi sia buono, si ambienti e passino altri anni. Per questo quel ruolo li, in un team come Ferrari che ha una base tecnica consolidata, ci deve essere qualcuno che sappia dove mettere le mani. Altrimenti finirà con il ripetersi sempre della stessa cosa, finché non si indovineranno i tecnici giusti. Tu (Vasseur) devi individuare le persone da far emergere e a cui dare una possibilità”.