F1 | Monza: Doppietta Red Bull a Monza! Sul podio anche la Ferrari

Max Verstappen è il vincitore del gran premio di Monza. L’olandese conquista la sua decima vittoria consecutiva. Sul podio Sergio Perez, per la doppietta Red Bull e Carlos Sainz Le due Ferrari nella prima parte di gara sono state quasi perfette, riuscendo a resistere alla sua Red Bull. L’olandese dopo 15 giri è riuscito a mettersi davanti a Sainz e restare intesta fino alla fine del GP. Ancora grande lavoro da parte della Williams di Alex Albon, ancora a punti. In difficoltà le due McLaren poco brillanti.

Nella prima parte di gara le due Ferrari hanno mostrato un passo eccellente, riuscendo a resistere al campione del mondo in carica. Intorno al quindicesimo giro però hanno dovuto arrendersi. Le due Ferrari nonostante tutto hanno dimostrato un ottimo passo e sono stati capaci di restare con le due Red Bull per tutta la gara. In difficoltà Lewis Hamilton e la sua Mercedes. Al contrario più a suo agio con la sua vettura, George Russell.

In difficoltò ancora le due Alpine, lontanissime dalla zona punti, con un degrado molto elevato, come dimostrato dai molteplici pit stop. Ritirata la vettura di Esteban Ocon. McLaren in difficoltà, lontani dal podio. I due piloti del team papaya si sono dati battaglia venendo anche a contatto tra loro. Buon lavoro per Lawson, che si avvicina il più possibile alla zona punti, senza però riuscire a centrarli. Il suo compagno di squadra, Tsunoda, è fermato dalla sua vettura. Il pilota giapponese non ha potuto prendere parte alla sessione in quanto la sua vettura si è fermata nel giro di formazione. Ancora perfetto Alex Albon, in lotta per tutta la gara con le due McLaren. Ultimo punto a disposizione conquistato da Bottas.