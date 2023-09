F1 | Monza: Ferrari, un podio agrodolce con Sainz

In F1 è andato in archivio il GP d’Italia sul circuito di Monza. Dopo la pole position di Sainz del sabato, i tifosi della rossa si sarebbero aspettati qualcosa in più (forse). Ma in gara (come era prevedibile) la Red Bull ne aveva decisamente di più a livello di passo. Più che la Red Bull, Max Verstappen per essere precisi. L’illusione di una possibile vittoria della Ferrari a Monza è durata quindici giri, quando “MadMax” dopo diversi tentativi d’attacco ha avuto la meglio su un eroico Sainz.

Lo spagnolo ha cercato nella prima fase della corsa di tener dietro l’olandese della Red Bull, sfruttando la maggior velocità di punta della sua SF23 rispetto alla Red Bull. Ma alla fine Verstappen ha costretto Sainz all’errore, con il ferrarista che ha dovuto cedere il passo all’olandese in uscita dalla prima chicane.

Da lì in avanti le due Ferrari con Sainz e Leclerc hanno dovuto lottare con Perez oltre che tra di loro. Alla fine il messicano ha avuto la meglio di entrambi i piloti del Cavallino. Bisogna riconoscere però che entrambi i ferraristi con una monoposto inferiore hanno tentato il tutto per tutto per non farsi passare da entrambe le Red Bull..

La Ferrari dinanzi ai propri tifosi si è dovuta accontentare di un terzo e quarto posto, con Sainz davanti a Leclerc. Molto intenso ma corretto al tempo stesso il duello negli ultimi giri tra i due alfieri del Cavallino per il podio. Ed i numerosi tifosi hanno apprezzato molto lo spettacolo offerto dai ferraristi, con la consueta invasione di pista a fine gara.. I rinnovi di Leclerc e Sainz restano ancora un mistero, ma è chiaro che i tanti tifosi della rossa vorranno vedere ancora a lungo in F1 questi due piloti guidare per il Cavallino…

Nota positiva in casa Ferrari è il fatto di esser stata la seconda forza del mondiale a Monza, con Mercedes, Aston Martin e McLaren mai state capaci di impensierire la Scuderia. E con il buon bottino di punti raccolto oggi da Sainz e Leclerc ha consentito alla rossa di scavalcare l’Aston al terzo posto nei costruttori… Magra consolazione per un team che ad inizio campionato puntava al titolo mondiale in F1. Tuttavia questa stagione andrà così, tra tanti punti interrogativi anche in ottica 2024…

Ora la F1 si prenderà una pausa di due settimane prima di tornare in pista per la doppia trasferta asiatica. Prima il GP di Singapore e subito dopo in Giappone a Suzuka. In due tracciati totalmente diversi da Monza la Ferrari riuscirà a replicare quanto di buono fatto nella corsa di casa? Sulla carta saranno due tracciati dove la SF23 dovrebbe soffrire, ma come si è ben visto ogni GP è a se. Con una rossa sempre altalenante ed imprevedibile…

Alberto Murador

