F2 | Ufficiale: Antonelli in F2 dal 2024

Facente parte dell’academy piloti Mercedes, Kimi Antonelli è un pilota italiano di 18 anni che nel 2024 correrà in Formula Due con il blasonato team Prema.

Considerato da molti come la più brillante tra le promesse dell’automobilismo Italiano, Kimi è attualmente attivo nel campionato europeo di Formula Regional dove conduce la classifica piloti con un vantaggio di 6 punti sul più diretto rivale, avendo conquistato nel corso della stagione 3 vittorie e 4 secondi posti.

Il passaggio alla Formula Due rappresenterà, quindi, un grande salto in avanti per il giovane tricolore che, quindi, farà a meno di passare per i ranghi della Formula Tre. Tale mossa potrebbe essere interpretata come una scelta troppo avventata che potrebbe ritorcesi contro Antonelli che, gergalmente, rischierebbe di compiere un passo più lungo della gamba. Tuttavia, l’accademy Mercedes ha dimostrato di credere molto nel suo pilota, sostenendolo attivamente nel suo percorso di crescita e, verosimilmente, darà tutto il tempo necessario ad Antonelli per crescere e maturare in quella che è l’ultima serie propedeutica prima della Formula Uno.

In aggiunta, non è da sottovalutare l’importanza dei cambi regolamentari che introdurranno una nuova vettura nel campionato 2024 di Formula Due andando a ridurre, almeno parzialmente, il vantaggio competitivo dei piloti più navigati che, così come Kimi, saranno chiamati a riadattarsi ad un concetto di vettura completamente differente da quello delle attuali Dallara F2 2018.

Dal prossimo anno, infatti, le vetture di Formula Due si avvicineranno agli ultimi concetti aerodinamici espressi dalle Formula Uno introducendo, a loro volta, vetture capaci di creare meno turbolenze aerodinamiche e di generare deportanza tramite il fondo della vettura.

In questo ignoto scenario per gli attuali piloti di F2, sembra quindi possibile un campionato d’esordio per Antonelli meno complicato, anche a dispetto di una mancata stagione in F3; ciononostante, saranno gli asfalti di tutto il mondo ad avere l’ultima parola. A noi non resta altro che augurare il meglio al più promettente dei piloti italiani.