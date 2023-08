F1 | Olanda: Verstappen trionfa a casa sua, disastro Leclerc

Nell’inferno di Zandvoort, Max Verstappen conquista la nona vittoria di fila. Eguaglia cosi Sebastian Vettel per vittorie consecutive in una singola stagione. L’olandese, complice l’ottimo lavoro della scuderia, ha effettuato una gara perfetta. Disastro Ferrari con Leclerc, inizialmente con una strategia sbagliata, durante il caos dovuto alla pioggia nei primi giri. Successivamente problemi alla sua vettura che lo costringono al ritiro. Buona gara invece da parte di Sainz che conclude quinto, non sfruttando la penalità inflitta a Perez. Fantastico Albon, a punti con la sua Williams, in ottava posizione. Torna sul podio Fernando Alonso, seguito da uno stupendo Pierre Gasly.

Verstappen conquista l’ennesimo trionfo davanti al suo pubblico. L’olandese nonostante le difficoltà dovute dalla bandiera rossa, che inizialmente avevano messo in dubbio la sua vittoria a poco dal termine, porta a casa la vittoria. Nel GP di casa l’olandese non ha sbagliato nulla insieme al suo team. Segue un fantastico Alonso. Il pilota di Oviedo, nonostante il pit stop lento del suo team, ha prima superato Sainz e, dopo l’errore di Perez, conquistato e poi mantenuto la seconda posizione.

Ferrari disastrosa con Leclerc. La strategia sbagliata ad inizio gara, dopo una pioggia pazza durata solo 2 giri, é stato solo l’inizio dell’incubo del monegasco. Complice, prima il danno all’ala anteriore e poi il danno al fondo, Leclerc non ha mai avuto il passo per poter lottare per le prime posizioni, dovendo cedere a tutti gli avversari, fino al momento del ritiro. Carlos Sainz non riesce a sfruttare la penalità inflitta a Perez di cinque secondi e termina dunque la sua gare in quinta posizione.

Prestazione perfetta in quel di Zandvoort da parte di Gasly e Alex Albon. Il pilota francese riesce a conquistare il podio, il primo in gara con Alpine dopo quello nella sprint in Belgio. Straordinario Albon che, dopo aver conquistato la seconda fila in qualifica, termina la sua gara in ottava posizione, portando punti importanti a casa. Male la Mercedes di Russell, costretto al ritiro inseguito ad un contatto con Norris. Deve accontentarsi del sesto posto Lewis Hamilton. Concludono la zona punti le due McLaren ed Esteban Ocon.

RACE CLASSIFICATION (LAP 72/72) Verstappen scores a hat-trick of wins at his home race, Alonso takes his seventh podium of 2023 👏👏👏#DutchGP #F1 pic.twitter.com/mNjKrnhmw2 — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

Prossimo appuntamento a Monza il prossimo weekend, con Max Verstappen a caccia del record e una Ferrari che deve cercare di dare il massimo difronte al proprio pubblico.