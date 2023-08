F1 | Olanda: Verstappen in Pole Position a casa sua

Il terzo round di prove libere si apre con diversi (top) team – tranne Ferrari – nella parte alta della griglia reduci da un venerdì intenso.

Toto Wolff pensa già alla gara, affermando che l’obiettivo del weekend è il podio, mentre Lando Norris è convinto che sia possibile una pole, anche se molti piloti si trovano a pochi centesimi e millesimi, per cui il confine tra passare al successivo round di qualifica o venire eliminati è sottile.

A rendere difficile la qualifica è sicuramente il mal tempo: piove in Olanda per le terze prove libere che la precedono.

PROVE LIBERE 3: PIOVE IN OLANDA

Apre la sessione di prove libere Max Verstappen che sembra non voler perdere tempo, lo segue Liam Lawson che, ricordiamo, sostituisce Daniel Ricciardo dopo l’incidente di ieri.

Il neozelandese prova la sua AlphaTauri in una condizione di pista non ottimale, perchè bagnata, anche se ha già collezionato 3 presenze nelle prove libere di Formula 1 (in Belgio e Messico con l’AlphaTauri, ad Abu Dhabi con la Red Bull).

Piccola escursione sull’erba per il Campione del Mondo in carica all’inizio delle FP, ma Max la salva. A causare la bandiera rossa ci pensa invece Kevin Magnussen: il danese la mette a muro all’uscita della curva 3.

La condizione della pista è una novità per tutti, nessuno aveva mai girato con la pioggia a Zandvort: infatti, le Red Bull non sono le sole ad aver fatto piccole escursioni, perché molti piloti hanno perso la loro auto con piccole scodate. Zhou si pianta nella ghiaia e causa la seconda bandiera rossa; la terza, invece, arriva con Liam Lawson.

La McLaren conferma quanto di buono già fatto ieri – anche con pista bagnata – mentre le Mercedes lottano per la ricerca della temperatura ma trovano il giro ottimale per chiudere la sessione in seconda (Russell) e quinta (Hamilton) posizione.

La Ferrari raggiunge la velocità più alta nel terzo settore, proprio dove ieri soffrivano maggiormente. Entrambi i piloti della Rossa, specialmente Leclerc, l’hanno persa diverse volte in curva 1, dai box confermano la difficoltà nel trovare la giusta temperatura delle gomme. Chiudono nono (Leclerc) e dodicesimo (Sainz).

SARGEANT IN Q3: BREVE MA INTENSO. QUANTI PROBLEMI FERRARI?

All’inizio del Q1 la pioggia abbandona la pista che resta da intermedie, ma continua a migliorarsi giro dopo giro. Leclerc continua ad andare lungo in curva 1, resta un problema da risolvere per la gara di domani. Passa per 14 millesimi il taglio del Q1. Restano fuori le due Alfa Romeo, Ocon, Magnussen e Lawson.

Qualche raggio di sole illumina il circuito durante il Q2: sia Ferrari che Aston Martin hanno montato il set di intermedie usato nella seconda metà del Q1, mentre tutti gli altri hanno gomma nuova su una pista che si sta asciugando.

Una Williams in forma durante queste qualifiche con Albon in terza posizione e Sargeant in decima, passando così per la prima volta al Q3. Hamilton resta fuori, insieme a Stroll, Gasly, Tsunoda e Hulkenberg.

Al via del Q3 Sargeant perde la macchina all’uscita di curva 2, causando la bandiera rossa e abbandonando il sogno di potersi giocare il Q3 fino all’uscita della bandiera a scacchi. E’ la prima volta di un americano in top 10 dopo 30 anni: l’ultima volta Andretti al GP d’Italia nel 1993.

Dentro in 8 per giocarsi le prime quattro file: out Leclerc in curva 9, la mette nel muro. Ferrari va di male in peggio.

Pole Position in casa per Max Verstappen: imbattibile, conquista la sua 28esima prima posizione nella griglia di partenza. Weekend difficile per le Ferrari, che domani partiranno in sesta (Sainz) e nona (Leclerc) posizione; in attesa del riscontro della FIA per l’under investigation di Carlos Sainz per impeding a Piastri. Super Alex Albon con la Williams in seconda fila insieme a Russell.