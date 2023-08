F1 | Olanda: Norris può mettere in difficoltà Verstappen in gara?

Le qualifiche del gran premio d’Olanda hanno dimostrato ancora una volta lo strapotere di Max Verstappen. Il pilota numero 1, ha conquistato la sua ottava pole in stagione e domani vorrà certamente raggiungere le nove vittorie consecutive, come Sebastian Vettel. Dall’altra parte però, troviamo una McLaren in netta crescita. Lando Norris, si è lasciato sfuggire la pole position per pochi decimi, causa un settore centrale non perfetto. Domani il giovane britannico ha promesso battaglia a super Max, nonostante l’olandese sia nettamente superiore. Domani riuscirà Norris a mettere in difficoltà Verstappen?

La pioggia potrebbe giocare un ruolo chiave domani. Il britannico potrebbe beneficiare della pioggia, nonostante l’olandese sia nettamente superiore in qualsiasi condizione. Sul passo gara sull’asciutto, la McLaren, sembra essere molto veloce. Altrettanto lo è la Red Bull. La differenza sostanziale, come abbiamo visto fin qui nel corso della stagione, è data dal pilota olandese. Perez continua a faticare, senza riuscire a stare sui tempi di Verstappen. La McLaren quindi dovrà sperare o in una gara totalmente bagnata, o in errori da parte del team anglo-austriaco, opzione molto difficile, vista la precisione e l’ottimo lavoro svolto dall’olandese e dal suo team.

Analizzando il delta time, durante il giro di qualifica, si nota come Norris sia stato ampiamente più veloce del rivale nel primo settore (cerchio rosso). Nella zona centrale della pista, Verstappen, riesce a recuperare e a guadagnare tutto il tempo necessario per permettergli di conquistare la pole. La velocità di punta (cerchio verde) della Red Bull, risulta ancora una volta impressionante. Attraverso il confronto tra Russell, Norris e Verstappen, si può notare come, il campione del mondo in carica, abbia una velocità nettamente superiore anche nel tratto misto, (cerchi rosa) rispetto ai due avversari.

Domani sicuramente sarà un GP in cui non bisogna dare nulla per scontato. Certamente la Red Bull e Max Verstappen risultano ampiamente i favoriti. Da tenere d’occhio la McLaren di Norris, mina vagante in seconda fila.