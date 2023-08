F1 | Olanda: Ferrari, piove sul bagnato

La F1 è tornata in pista sul circuito di Zandvoort per il GP d’Olanda. E dopo quanto visto nell’ultima gara in Belgio da parte della Ferrari ci si sarebbe aspettato decisamente qualcosa in più. Ma evidente il podio conquistato da Leclerc a Spa è stata l’ennesima illusione di poter replicare in Olanda quanto visto in Belgio.

Già dal venerdì delle libere si era capito che per la Ferrari sarebbe stata dura.. Nelle qualifiche del sabato è stato il botto di Leclerc nel corso del Q3 nel rincarare la dose in casa Ferrari. Ma la colpa non va data al monegasco, bensì ad una SF23 che non riesce a stare in strada. Purtroppo un copione già visto diverse volte in questo mondiale di F1 per il team di Maranello…

Leclerc cerca sempre di dare il massimo ogni qualvolta che scende in pista, rischiando sempre il tutto per tutto pur di ottenere qualche posizione avanti in griglia. Ieri è andata male, oggi peggio ancora. Leclerc nel corso del 1° giro è entrato in contatto con Piastri, danneggiando l’ala posteriore (poi cambiata nel secondo pit-stop), ed il fondo della vettura. Il risultato? Leclerc è stato passato da tutti (Lawson compreso), e ritrovandosi pressochè ultimo è stato richiamato dal suo box per ritirare la vettura dalla corsa.

E come se non bastasse, ennesima chiamata ai box sbagliata per Leclerc. In pratica il muretto della rossa ha richiamato il monegasco per il passaggio alle intermedie nel corso del primo giro, ma una volta rientrato ai box Leclerc non ha trovato le gomme pronte. Il risultato? 13″ persi e gara complicata. Leclerc nelle interviste ha affermato che la decisione è stata sua di rientrare ai box nel 1°giro, scagionando così gli uomini del team di Maranello…

L’unica Ferrari al traguardo è stata quella condotta da Sainz. Lo spagnolo ha concluso il GP in 5° posizione. Ma quanta fatica! Soprattutto alla ripartenza finale della corsa con pista bagnata. La SF23 ha messo a dura prova Sainz, con lo spagnolo bravo nel respingere qualsiasi tentativo d’attacco da parte di Hamilton.

Insomma se non fosse stato per Sainz oggi sarebbe stato uno zero per la rossa… E tra meno di una settimana la F1 sarà a Monza. GP di casa per il Cavallino… Ma solo un miracolo potrà aiutare la Ferrari ad ottenere un buon risultato dinanzi ai propri tifosi. Anche se dopo la corsa olandese non c’è da essere tanto ottimisti. Meglio guardare al 2024!

Alberto Murador

