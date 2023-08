F1 | Olanda: Verstappen il favorito, Ferrari anomala nelle libere

Dopo la sosta estiva la F1 torna in Europa, a Zandvoort, scenario ambito dei piloti del passato. La storia attuale, invece non cambia, almeno nelle FP1. Max Verstappen chiude davanti a tutti le prove libere, facendo presagire l’ennesimo incontrastato dominio.

Dietro di lui Alonso, Hamilton e Perez. La Williams molto veloce su gomma rossa, si conferma una macchina più da giro secco, mentre in Ferrari la situazione è piuttosto anomala. La rossa nelle FP1 non ha registrato giri cronometrati su gomma morbida, concentrandosi esclusivamente sul passo gara.

Robert Shwartzman, pilota di riserva della scuderia di Maranello, ha sostituito Sainz nelle FP1, per la regola che la FIA impone alle scuderie, di schierare 2 volte l’anno dei rookie nel corso delle prove libere. Lo stesso pilota russo-israeliano si è però lamentato della guidabilità della monoposto. SF-23 molto ingestibile anche con Leclerc. La Ferrari ha chiuso l’FP1 nella terra di nessuno.

Nel corso delle FP2 Piastri e Ricciardo hanno dovuto abbandonare in anticipo la sessione, causando una bandiera rossa. Il rookie ha perso la monoposto al banking finendo a muro, stessa sorte capitata a Ricciardo che non aveva visto Piastri e per evitarlo è finito contro le barriere. Il pilota AlphaTauri ha inoltre subito un doloroso colpo alla mano che potrebbe metterlo a rischio per il resto del weekend.

McLaren protagonista con Norris, che conclude le FP2 davanti a tutti, ma con netti miglioramenti della pista man mano che i piloti girano. Ferrari ancora indietro rispetto a tutti, conferma la difficoltà nel guidare la vettura Carlos Sainz, protagonista di diverse “escursioni” sulla ghiaia durante i suoi crono.

Tanta velocità sul giro secco per la Williams che piazza Albon in terza piazza. La giornata di domani potrebbe confermare le prove libere, nell’attesa di sapere se Ricciardo sarà in grado di guidare per il resto del weekend, ci aspettiamo che la Ferrari trovi il setup per limitare i danni di questa SF-23 sempre più altalenante.