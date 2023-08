F1 | Haas, Hulkenberg e Magnussen confermati per il 2024

La F1 torna in pista questo weekend sul circuito di Zandvoort per il GP d’Olanda. Dopo la consueta pausa estiva il circus ritorna all’azione, ma nell’attesa che arrivi domani per le prime sessioni di libere, nel paddock ci sono stati degli annunci importanti. La Haas ha confermato per la stagione 2024 Hulkenberg e Magnussen. Dunque la line-up del team americano non subirà cambiamenti per la prossima stagione di F1.

BREAKING: The K-Mag and Hulk partnership continues for 2024 🤝#HaasF1 pic.twitter.com/0yitLIpcuj — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) August 24, 2023

La scuderia diretta da Guenther Steiner punta ancora una volta su due piloti con esperienza, “evitando” di scommettere su qualche giovane pilota. Almeno per il 2024. Sicuramente Hulkenberg si è meritato la riconferma per la prossima stagione in Haas, considerando che 7 dei 9 punti conquistati dal team statunitense sono proprio stati ottenuti dal tedesco.

Dall’altro lato dei box forse ha deluso le aspettative Kevin Magnussen. Il danese nel 2022 (al rientro in F1) aveva fatto molto bene con la Haas, conquistando anche la pole della Sprint Race in Brasile. Quest’anno invece l’ex McLaren sta faticando molto con la VF-23, sia sul giro secco che in gara. Tuttavia Magnussen potrà contare (come Hulkenberg) su diversi aggiornamenti tecnici che la Haas porterà proprio a Zandvoort questo weekend.

Dando per scontato la soddisfazione di entrambi i piloti per il rinnovo con Haas per il 2024, anche il team principal Guenther Steiner ha espresso la sua soddisfazione per la line-up confermata per la prossima stagione. Il manager altoatesino ha affermato alla stampa di aver avuto una coppia di piloti molto solida. E quindi non c’era nessun motivo per cambiare piloti in vista della prossima stagione di F1.

Ora il team americano potrà concentrarsi esclusivamente sul proseguo del campionato, in piena lotta per il settimo posto con Williams, AlphaTauri ed Alfa Romeo. Queste quattro scuderie sono raccolte tutte in soli 8 punti, e certamente l’esperienza di Hulkenberg e Magnussen potrà tornar sicuramente utile alla Haas per cercare di centrare l’obiettivo.

Alberto Murador

Follow @albertomurador