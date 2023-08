F1 | Monza, si tratta con Liberty Media per il rinnovo

La F1 ritorna in pista questo weekend a Monza per il GP d’Italia. La corsa che si svolgerà sul circuito brianzolo sarà anche la gara di casa per la Ferrari, con il team di Maranello che dovrà cancellare il weekend agrodolce di Zandvoort. Ma salvo miracoli, i tifosi del Cavallino dovranno “accontentarsi” forse di un podio…

Tuttavia a tener banco nel fine settimana di Monza non ci sarà solo la Ferrari che corre dinanzi ai propri tifosi, ma anche quel che riguarda il futuro del tracciato brianzolo in F1. Il Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani ha parlato del futuro di Monza proprio alla presentazione del GP d’Italia di ieri. La corsa brianzola ha un contratto valido con Liberty Media sino al 2025, ma ciò nonostante Sticchi Damiani ha affermato di voler trovare un nuovo accordo con gli americani in tempi brevi…

Per restare in F1 oltre il 2025, il circuito di Monza necessita di grossi lavori di ristrutturazione dell’impianto. A cominciare dai punti di accesso al circuito (sottopassi in primis) per poi passare per le tribune. Senza tralasciare poi l’area dei box e del paddock, passando poi per il recupero della Parabolica. L’AD di Liberty Domenicali tempo fa è stato chiaro: se Monza vuole restare in F1 deve offrire un pacchetto di qualità. Essere un circuito storico non basterà più per restare in calendario…

E dal punto di vista economico Liberty Media chiederà una cifra annuale superiore rispetto a quella dell’attuale contratto. Attualmente Monza per ospitare la F1 paga una cifra che si aggira attorno ai 25 milioni di dollari a Liberty. Da questo punto di vista la pista brianzola paga decisamente meno rispetto ad altre realtà…

Ma tornando ai lavori che riguarderanno tutta la struttura attorno al circuito, Sticchi Damiani ha indicato novembre come mese dell’inizio dei lavori… Il tempo stringe, ed ACI, e Regione Lombardia non potranno permettersi più passi falsi.. La F1 ha bisogno di Monza e viceversa, ora sta alle Istituzioni passare dalle parole ai fatti, per convincere Liberty Media di restare con la F1 oltre il 2025. Nonchè per assicurare un futuro a lungo termine di Monza in F1.

Alberto Murador

