F1 | Monza: Hamilton e Russell arriva il rinnovo

La Mercedes ha appena annunciato l’ufficialità del rinnovo di entrambi i piloti per il 2024 e il 2025. Il duo composto da Russell e Hamilton, farà parte del team quindi per altri due anni. Ad annunciare il tutto ci ha pensato la scuderia tramite canali social. I due piloti si apprestano ad affrontare il weekend di Monza, puntando a risollevarsi dopo le prestazioni, poco convincenti, del GP d’Olanda.

Hamilton proseguirà la sua carriera, almeno fino a quarant’anni. Le prestazioni dell’inglese, nonostante l’età, sono sempre state importanti. Il sette volte campione del mondo, quest’anno è riuscito anche a conquistare la sua ennesima pole della carriera. La vettura fornitagli da Mercedes, non gli permette di lottare come vorrebbe. Nonostante tutto il pilota di Stevenage, continua a fare il suo. Non è mancato il commento di Hamilton: ”Siamo affamati, vogliamo vincere. Abbiamo imparato da ogni successo ma anche da ogni sconfitta. Continuiamo a inseguire i nostri sogni, continuiamo a combattere, indipendentemente dalla sfida e torneremo a vincere. Sono grato alla squadra perché mi ha sostenuto sia dentro che fuori dalla pista”.

Dall’altro lato il suo compagno, George Russell, potrà proseguire la sua crescita al fianco del suo connazionale. Dopo le stagioni passate in Williams, il pilota di King’s Linn, sta proseguendo un ottimo percorso. Lo scorso anno ha ottenuto anche la sua prima vittoria in carriera. Il britannico aveva mostrato svariate volte il suo talento con la Williams, nonostante una macchina poco competitiva. Lo scorso anno è arrivata la conferma, con il proseguo quest’anno. Questo il commento del numero 63 in griglia ”Sono cresciuto con questa squadra, da quando mi sono unito come parte del programma Junior nel 2017. Questo team è casa mia ed è fantastico proseguire questo rapporto speciale fino al 2025”.