F1 | C’è Piastri nel mirino Red Bull ?

Ricordate l’anno scorso di questi tempi, proprio a cavallo dell’Ungheria, quando vi fu la vicenda che fece molto scalpore riguardante la contesa di Oscar Piastri tra Alpine e McLaren ?

Ebbene, prepariamoci perchè il soggetto della contesa di cui sopra potrebbe essere di nuovo protagonista di un ulteriore intreccio di mercato. Forse non ora, non nei prossimi mesi, ma a medio termine si. O quantomeno ce ne sono le possibilità, almeno a sentire Eddie Jordan…

Il giovane australiano Oscar Piastri, vera sorpresa di questo ultimo mese di F1 – grazie anche ai risultati roboanti di una McLaren tornata alla ribalta – ha talmente impressionato nel corso degli ultimi appuntamenti, assicurandosi il suo secondo posto consecutivo tra i primi cinque e segnando punti per la prima volta in due gare consecutive. Partito dalla quarta posizione in griglia, ha superato alla prima curva il compagno di squadra Lando Norris e Lewis Hamilton della Mercedes, elevandosi al secondo posto.

Ha mantenuto questa posizione per il primo stint, ma ha affrontato sfide più avanti in gara, perdendo terreno a favore di Sergio Perez e Lewis Hamilton. Piastri ha attribuito il suo ritmo in calo al degrado delle gomme, mentre il suo team-principal, Andrea Stella, ha suggerito che la colpa fosse del fondo danneggiato. Nonostante le sfide affrontate a Budapest, Piastri è stato contento del risultato e ha riconosciuto gli sforzi del team in condizioni avverse e lo sviluppo della vettura.

Eddie Jordan, ex proprietario del team di F1, ha indicato Piastri come potenziale compagno di squadra per Max Verstappen. Ma sebbene conosciamo le uscite alquanto esotiche di Mr. Jordan, questa pazza supposizione prende slancio concreto a causa della posizione alquanto “incerta” (se vogliamo essere gentili) di Perez alla Red Bull e del potenziale posto vacante lasciato dal ritorno di Daniel Ricciardo all’AlphaTauri (a patto che non ci sia lo stesso Ricciardo nel futuro di Red Bull, ipotesi possibile ma non probabilissima).

Piastri, tra le altre cose, è gestito dall’ex pilota della Red Bull, Mark Webber, che ha un buon rapporto con il boarding della Red Bull stessa. E se il pronostico si avverasse, la coppia Piastri-Verstappen formerebbe un binomio dalle attese e dal potenziale incredibile. Staremo a l’evoluzione del mercato.