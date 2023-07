F1 | Belgio: Doppietta Red Bull con un tocco di rosso

Ancora Max Verstappen! A Spa arriva la tredicesima vittoria consecutiva da parte della Red Bull, dominatrice assoluta di questo campionato. L’olandese porta a casa l’ennesima vittoria, seguito dal suo compagno di squadra Sergio Perez. Completa il podio Charles Lecerc. Il ferrarista partito in pole, non è riuscito a resistere alla supremazia Red Bull, accontentandosi della terza posizione.

Max Verstappen ottiene la vittoria numero 45 della sua carriera. La tredicesima vittoria Red Bull, proseguendo difatti il record, già ottenuto nella scorsa gara, di vittorie consecutive da parte di una scuderia. Non male il ritorno di Sergio Perez. Il messicano porta a casa una seconda posizione, dovendo cedere la supremazia al suo compagno di squadra. Ottima prestazione da parte di Charles Leclerc. Il monegasco riesce a tornare sul podio, dopo una gara con un buon passo ma senza particolari quelli e dovendosi arrendere ai due Red Bull.

Carlos Sainz, a differenza del compagno, costretto al ritiro. Lo spagnolo, inseguito ad un contatto alla prima curva, che ha visto il ritiro di Oscar Piastri, ha subito ingenti danni ad una delle due pance della sua monoposto. Insensata la strategia Ferrari di lasciarlo in pista, fino a metà gara, senza che lo spagnolo avesse passo o possibilità di lottare almeno per i punti.

Ancora buoni punti per entrambe le Mercedes, rispettivamente in quarta e sesta posizione. Fernando Alonso rientra tra i primi cinque, dopo svariate gare lontane dalla prima posizione. Torna in difficoltà la McLaren. Il ritiro di Piastri, lascia in pista solo una delle due vetture. Norris fatica nel trovare il passo ed è costretto a trattenersi, dopo due podi consecutivi, la settima posizione. Completano la zona punti Ocon e Tsunoda, con il giapponese riporta l’AlphaTauri in zona punti.

Adesso, spazio alla pausa estiva, con più di venti giorni di riposo. In questa pausa, alcuni team avranno possibilità di ricaricare le batterie e aggiustare ciò che nella prima parte non è andato come si auspicava. Prossimo appuntamento a fine agosto, con il weekend d’Olanda a casa del campione del mondo in carica, Max Verstappen.