F1 | Belgio: Leclerc e Ferrari primi in griglia a Spa

Sarà Charles Leclerc a partire dalla prima piazzola in griglia domenica in occasione della gara di Spa Francorchamps, l’ultima prima della pausa estiva. Partirà primo il pilota monegasco senza aver conquistato la pole-position, che manco a dirlo è stata affare privato per Max Verstappen e la sua Red Bull.

Il binomio leader del mondiale e indiscusso dominatore della scena ha portato la RB18 davanti a tutti con un tempo monstre più basso del secondo di Leclerc di ben otto decimi. Il campione però è stato penalizzato di cinque posizioni in griglia a causa della sostituzione della trasmissione (ha montato la quinta in stagione) e quindi verrà penalizzato di cinque posizioni in vista della gara.

Otto decimi su un tracciato di sette chilometri e a valle di una sessione certamente condizionata dal clima instabile, con la pista che era bagnata all’inizio ma che – senza scrosci – è andata via via asciugandosi, con le gomme slick che hanno preso il posto delle intermedie.

La Ferrari può sorridere, più che altro per le posizioni, grazie anche alla P4 (che diventerà P3 domenica) di Carlos Sainz. E può sorridere anche Sergio Perez, terzo oggi (e secondo in griglia domenica). In realtà il resto del weekend potrebbe rappresentare all’apparenza una ghiotta occasione per tutti gli altri che non si chiamino Max Verstappen, ma la realtà sembra davvero un’altra. E se poniamo lo sguardo a dodici mesi fa e alla vera impresa (quasi in stile Schumacher a metà anni 90) del bi-campione in carica, non si può non pensare che risulti ancora lui il favorito per la vittoria finale.

Tuttavia le Ardenne nascondono non solo la pista più bella del mondo per le auto di F1 ma anche dei meteo sempre instabili. Domenica per la gara ma soprattutto domani, in occasione delle sprint-shootout e della sprint-race, sono previste condizioni ancora instabili che potrebbero mischiare un po’ le carte in tavola.