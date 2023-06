Scommessa Ferrari: all in sull’aggiornamento della F1-23

Nella giornata di martedi si è svolto a Fiorano il Filming Day per la Scuderia Ferrari, che ha sfruttato i 100 km concessi dalla FIA per riunire non solo il team di marketing, ma anche i tecnici del Cavallino per testare il nuovo pacchetto aerodinamico.

L’obiettivo del team era quello di raccogliere quanti più dati possibili dei nuovi aggiornamenti – anticipati rispetto alla time line iniziale, puntando tutto già al Gran Premio d’Austria.

La SF-23 sembra aver risposto bene alla pista di Fiorano, seppur molto differente dal Red Bull Ring in cui si correrà questo weekend. Per questo motivo Vasseur guarda la realtà e decide di restare con i piedi per terra.

Nella mattina, il pilota spagnolo Carlos Sainz ha girato inizialmente con la monoposto standard, paragonando successivamente i dati raccolti con la galleria del vento e con il simulatore.

Charles driving the SF-23 during the filming day in Fiorano today!

He was driving with the new floor. Important changes in the crucial entrance area of the Venturi tunnels, where Ferrari opted for a solution already seen on the RB19 and on the AMR23. https://t.co/hAhl0vH42P pic.twitter.com/uITjf3dZoZ — tami. (@Vetteleclerc) June 27, 2023

Solo dopo questi test, i tecnici hanno montato l’ala nuova, con un aspetto più tondeggiante nella parte superiore rispetto alla forma iniziale più squadrata.

Nel pomeriggio, Charles Leclerc ha girato sin da subito con la monoposto “aggiornata”, in cui è stato cambiato anche il fondo, la cui parte più interessante è l’anteriore.

I dettagli degli aggiornamenti riprendono fortemente il concetto Red Bull, staccandosi quasi completamente dal disegno originale Ferrari.

Il weekend austriaco prevede la configurazione con la Sprint Race, per cui Ferrari ha deciso di sfruttare il Filming Day per avere a disposizione una “libera” in più che possa dare quante più risposte alle novità introdotte.

Il team principal, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, torna a parlare del weekend positivo in Canada, ma con uno sguardo al futuro. Infatti, ha affermato che, se a Montreal fossero partiti dalle prime posizioni, avrebbero potuto lottare per la vittoria, e spera di poterne essere capaci in Austria.

Non bisogna illudersi: la differenza tra la pista di Fiorano e il circuito di Spielberg è significativa. Il Red Bull Ring è un circuito molto veloce, per cuibisogna prendere questa giornata di test come raccolta di informazioni necessarie a fare un confronto con la monoposto vista in Canada.