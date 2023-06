F1 | Austria: Verstappen pole, strage di track limits

Qualifiche dominate da Max Verstappen

Problemi con i track limits durante tutta la durata delle qualifiche: vengono cancellati i tempi di molti piloti durante il Q1, interrotto dall’out di Bottas in curva 1 che ha provocato la bandiera rossa. Riparte la sessione per i restanti 10 minuti. Allo sventolare della bandiera a scacchi le Red Bull sono in testa. Le due Ferrari sono precedute dalla McLaren di Norris in 3° posizione.

Colpo di scena nel Q2: Perez eliminato a causa del tempo cancellato, fatica Leclerc ma riesce a mettersi in una posizione tranquilla. La MCL60 di Norris sembra dare soddisfazione al team, posizionandosi in 3° posizione. Fuori anche la Mercedes di George Russell.

È Pole Position di Max Verstappen in Austria. Le Ferrari risalgono dove l’aria è più pulita. Leclerc partirà in seconda posizione: Pole mancata per 48 millesimi da Max. Sainz è in ottima forma, dietro al compagno di squadra. L’unica Mercedes nei top 10 è quella di Hamilton, mentre Norris conferma la sua MCL60 in quinta posizione.

Cos’è successo nell’unica sessione di libere ?

Le prove libere sono state fondamentali per molti team che nella pista di Spielberg hanno portato aggiornamenti importanti: dalla Ferrari che ha rivoluzionato la SF-23 alla McLaren che rivede la monoposto in ottica Aston Martin.

Partendo proprio dalla McLaren, gli aggiornamenti erano previsti per Silverstone, ma anche il team britannico – come la Rossa – ha anticipato la time line, facendo scendere in pista solo la monoposto di Lando Norris con le novità introdotte.

È una McLaren a cui si deve dare tempo: la “nuova” MCL60 di Norris ha chiuso le libere dietro la monoposto originale del compagno di squadra Piastri. Situazione capovolta nelle qualifiche, buoni risultati per Norris.

La simulazione del passo gara Ferrari è stato migliore. Leclerc ha girato in 1.06.209 con le bianche, nonostante la fatica in curva 1. Entrambi i piloti della Rossa hanno girato prima con le hard, raccogliendo dati sul degrado gomme. Montate le soft, hanno chiuse le prove libere in seconda posizione (Sainz, +0.241 da Max) e terza posizione (Leclerc +0.270 da Max).

Calma piatta in casa Red Bull nonostante Verstappen girasse alto sulle hard (vecchie di 22 giri) durante le FP1, probabilmente a causa di un serbatoio carico. Ambigua la scelta di non provare le soft in previsione delle qualifiche del pomeriggio. Nonostante i problemi iniziali di bilanciamento, Max domina il venerdì chiudendo le FP1 in prima posizione con una mescola di svantaggio rispetto alle Ferrari e prendendosi la Pole nel circuito di casa Red Bull. Notte fonda per Perez.

Hamilton più costante rispetto a Russell nella prima parte delle libere. Il pilota britannico ha sofferto il primo run, chiedendo successivamente alcuni cambiamenti alla monoposto e ritrovando il passo gara. L’Aston Martin di Alonso ha girato sempre con le medie, nascondendosi – come Red Bull – sull’utilizzo delle soft.