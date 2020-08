F1 | Silverstone: il riepilogo audio della gara

Gran Premio del 70° anniversario della F1 in quel di Silverstone, ancora una volta a distanza di sette giorni, vinto da Max Verstappen su Red Bull. L’olandese della Red Bull ha gestito alla grande le sue gomme hard riuscendo a fermarsi una volta in meno degli altri e vincendo la gara con una super prestazione.



In grande difficoltà di gestione gomme la Mercedes ma abbastanza bene la Ferrari che con Leclerc è appena giù dal podio. La Rossa, a causa delle mescole portate da Pirelli in questo appuntamento e delle relative pressioni, riesce a fare una bella figura. Solo con il monegasco, però. Vettel, infatti, si gira alla terza curva del primo giro, dopo appena otto secondi di gara. La sua corsa è compromessa e il tedesco finisce fuori dai punti.

Di seguito il nostro riepilogo audio della gara:

Ascolta “Cronaca del GP Gran Bretagna 2 #170 di F1 2020” su Spreaker.